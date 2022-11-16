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Dev Kripto Para Borsası Noktayı Koydu: Bitcoin ve Altcoin’lerin Kaderi Oraya Bağlı!

Kripto Para borsası Coinbase, FTX krizini ve bu krizin sektör için ne anlama geldiğine değindiği son araştırma raporunda, Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için noktayı koyarak orayı işaret etti.
15:30
16 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, FTX krizini ve bu krizin sektör için ne anlama geldiğine değindiği son araştırma raporunda yaşananların uzun bir kripto kışına neden olabileceğini belirtti. Raporda, ayrıca ABD dolarının güçlü görünümünün riskli varlıklarda uzun vadeli pozisyon almayı zorlaştırdığı, kripto paraların performansının hala büyük ölçüde ABD‘den gelecek olan faiz kararlarına göre şekillendiği belirtildi.

“Varlık Sınıfı Savunmasız Kaldı”

Coinbase’in kurumsal araştırma başkanı David Duong ve araştırma analisti Brian Cubellis’in kaleme aldığı araştırma raporunda, son aylarda finansal piyasaların sürekli dur-kalk eğilimi gösterdiği, bu durumun fon tahsisi yapanların çoğu varlık sınıfı için sermayeyi anlamlı bir şekilde dağıtmasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Kripto paraların Temmuz başından bu yana sert fiyat hareketliliği gösterdiğine değinilen araştırma raporunda, bir süredir son bulan bu hareketliliğin Kasım ayının başında Binance ve FTX arasında yaşanan anlaşmazlığın paniğe neden olmasıyla yeniden başladığına değinildi. Bu durumun potansiyel sistemik risk endişeleriyle birlikte piyasayada istikrarsızlığa neden olduğunun altı çizilirken şu ekleme yapıldı:

Mayıs ve Haziran’daki önemli kaldıraç azaltmasıyla piyasada çok az sayıda büyük marjinal satıcı kalmıştı ancak FTX krizi kripto para piyasası için bu olumlu durumu altüst etti. Son dönemdeki piyasa çalkantısı ve büyük alıcıların yokluğu varlık sınıfını savunmasız bıraktı ve potansiyel olarak zaten uzun olan kripto kışınının daha da uzamasına neden oldu.

Araştırma raporuna göre, FTX’in iflasının kripto kışının uzamasında kilit rol aldığı kesin ve krizin neden olduğu zayıf likidite durumu en az yıl sonuna kadar devam edebileceği belirtilirken şu not düşüldü:

ABD’de kripto paralar için net ticaret hukuku emsal kararı bulunmaması ve birçok işlemin denizaşırı gerçekleştirilmiş olmasından dolayı davanın önemli yasal komplikasyonlara sahip olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle sürecin bir parçası olarak neyin dahil edilip edilmeyeceği belirsiz. İyi tarafından bakacak olursak, durum piyasadaki istikrarsızlığa katkıda bulunmuş olsa da, ABD mahkemeleri güvenli bir sonuç aradığı için iflas işlemleri bulaşma riskini sınırlayabilir.

Fed Faktörü

FTX’in iflas sürecinin yakından takip edilmesinin gerektiğinin belirtildiği araştırma raporunda, kripto paraların kaderinin hala Fed’in faiz konusunda atacağı adımlara bağlı kalmaya devam ettiğine dikkat çekildiği görülüyor. Duong ve Cubellis’in görüşüne göre, enflasyon gerçekten düşmeye başlayana ya da ABD’nin ekonomik verilerinde gerçek bir zayıflık görülene kadar (ABD konut piyasasının durgunlaşması ya da istihdamdaki pozitif durumun değişmeye başlaması gibi) Fed’in faiz politikasında değişikliğe gitmesini beklemek için henüz çok erken.

Bununla birlikte, piyasalar ABD dışında birçok ülkenin ekonomilerini desteklemek ya da bir şekilde canlandırmak için likidite enjekte etmeyi unutmuş gibi görünüyor. Güçlü ABD dolarının riskli varlıklarda uzun vadeli pozisyon almayı önemli ölçüde zorlaştırdığını belirten Duong ve Cubellis “ABD’nin ekonomik verileri şu an için nispeten güçlü görünse de bu eğilimin aslında son derece kırılgan olduğunu düşünüyoruz.” eklemesini yaptı.

Bitcoin ve Ethereum

Bitcoin madencilerinin durumuna da ayrı bir başlık altında değinilen araştırma raporunda, Bitcoin fiyatında yakın vadede bir artış, hashrate’de (ve dolayısıyla zorlukta) önemli bir düşüş ve/veya enerji fiyatlarında düşüş olmaması durumunda önümüzdeki aylarda daha fazla madencinin operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağına dikkat çekiliyor. Bunun sonucunda, daha fazla sermayeli oyuncuların cazip fiyatlarla madencilik cihazı ve kapasite satın alarak sektöre geri döneceği ve sektörün önümüzdeki yıl konsolide olması bekleniyor.

En büyük altcoin Ethereum için de ayrı bir başlık açıldığı görülen araştırma raporunda, son dönemde ağdaki aktivitenin arttığı ve bunun sonucunda ETH’nin rekor düzeyde ilk deflasyonist ayını yaşadığı aktarılırken, teknik faktörlerin FTX krizinin hemen ardından herhangi bir kripto paraya yardımcı olamayacağı ve altcoin’in fiyatının aşağı yönde yeni bir kırılım yapabileceğine dikkat çekildi.

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