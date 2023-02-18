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Dev Kripto Para Borsası İçin “Satılıyor” İddiasına Yalanlama: Satıcı Değil, Alıcıyız

Kripto para haber sitesi Decrypt'ın kripto para borsası ve cüzdan sağlayıcısı Blockchain.com'un sermaye ihtiyacından dolayı varlıklarını satmaya çalıştığı haberine yalanlama geldi.
09:14
18 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para haber sitesi Decrypt’ın kripto para borsası ve cüzdan sağlayıcısı Blockchain.com‘un sermaye ihtiyacından dolayı varlıklarını satmaya çalıştığını iddia etmesine yalanlama geldi. Konuya yakın bir kaynak The Block’a yaptığı açıklamada Blockchain.com’un varlıklarını ve herhangi bir iştirakini satmadığını ve Coinbase ile olası anlaşmalar hakkında herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Decrypt’ın İddiasına Yalanlama

Kripto para haber sitesi Decrypt’ın kripto para borsası ve cüzdan sağlayıcısı Blockchain.com’un sermaye ihtiyacından dolayı varlıklarını satmaya çalıştığı iddiasına yalanlama geldi. Konuya yakın bir kaynak The Block’a yaptığı açıklamada Blockchain.com’un herhangi bir iştirakini satmadığını ve Coinbase ile olası satın alım anlaşmaları hakkında herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Decrypt, kripto para hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) 2022’deki çöküşünün şirketi 270 milyon dolarlık bir boşlukla karşı karşıya bıraktığını ve Blockchain.com’un sermaye ihtiyacından dolayı varlıklarını satmaya çalıştığını iddia etmişti. Decrypt, şirketin yöneticilerinin son iki ay içinde Coinbase de dahil olmak üzere şirketin bazı bölümlerini satmak amacıyla görüşmeler hakkında bilgiler veren adını vermediği birden fazla kaynağa atıfta bulunmuştu.

The Block’a konuşan bir kaynak, Blockchain.com’un kar etmek ve fırsatlardan yararlanmak amacıyla daha likit olmak için likit olmayan varlıklarını sattığını kabul etti ancak “Hiçbir Blockchain.com iştiraki satılık değil. Blockchain.com bir satıcı değil, bir varlık alıcısıdır.” dedi.

Bloomberg News’in Aralık ayında yayımladığı bir haberde Blockchain.com türev borsası ve alım satım platformu LedgerX‘i satın almakla ilgilendiği bildirilen birkaç şirketten biri olarak gösterilmişti. Ekim ayında Blockchain.com, İngiltere merkezli yatırım şirketi Kingsway Capital tarafından yönetilen bir fonlama turunda açıklanmayan miktarda ek sermaye toplamayı başardı.

Blockchain.com Hakkında

Blockchain.com 2011 yılında kripto para piyasasına lider olmak amacıyla kuruldu. Şirket başlangıçta Blockchain.info olarak adlandırıldı ve tüm Bitcoin işlemlerini takip edilmesi amacıyla faaliyet gösteriyordu. 2012 yılında Blockchain.com olarak yeniden adlandırıldı. Platform, kripto paraların tamamen dijitalleştirilmiş bir finansal sistemine güç vereceği bir geleceğe inanıyor.

Blockchain.com, bu amaçla kripto para ticaret hizmetleri, kripto paraları depolamak için bir Blockchain cüzdanı, kredi hizmetleri ve Blockchain ekonomisi için çeşitli veri oluşturma sistemleri sunuyor.

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