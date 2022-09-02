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Dev Kripto Para Borsası Coinbase’den Altcoin’e Tam Destek!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'in Blockchain altyapı platformu Coinbase Cloud, popüler altcoin projesi için geliştiricilerin ağ üzerinde çalışan ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olacak aracın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
17:00
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in Blockchain altyapı platformu Coinbase Cloud, geliştiricilerin ağ üzerinde çalışan ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olacak bir araç olan Solana arşiv düğümleri için tam desteğin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Solana Blockchain’i için Tam Destek

Coinbase Cloud, bundan önce geliştiricilerin Solana Blockchain’den işlem verilerine erişim sağlamasını ve doğrulamasını sağlamak için özel standart Solana düğümleri için destek sunmaya başladığını duyurmuştu. Coinbase Cloud’un Solana için verdiği desteği Solana arşiv düğümleri ile genişletmesi, geliştiricilerin ağdaki tüm geçmiş verilere erişim sağlamak için Solana genesis blokuna kadar gitmelerini kolaylaştırırken, bu süreçteki ağır yükü Coinbase Cloud’un üstleneceği anlamına geliyor.

Analitik ve veri sağlayıcıları gibi Blockchain üzerine inşa edilen birçok proje, standart bir Solana düğümünün sağladığı Blockchain üzerindeki son 128 bloka erişimin ötesinde güvenli, kullanımı kolay ve güvenilir bir altyapıya ihtiyaç duyar. Bu bakımdan Coinbase Cloud’un Solana için sunduğu son desteği popüler Blockchain ağı için oldukça önemli.

Yüksek Depolama Alanı Gereksinimi

Solana Blockchain‘in yüksek verimli tasarımı, onu ticaret gibi kullanım şekilleri için oldukça uygun hale getirirken, arşiv düğümlerinin yönetimini teknik olarak zor hale getiriyor. Solana ağı şu anda saniyede 3 binden fazla işlem gerçekleştirebiliyor ve geçmiş verilerin depolanması için yaklaşık 100 terabayt depolama alanı gerekiyor. Böylesi yüksek depolama alanı kullanımı arşiv düğümlerinin zaman alıcı ve bakımlarının pahalı olduğu anlamına geliyor.

Coinbase Cloud, Solana için bu şekilde hizmet sunan en büyük altyapı platformlarından biri ve ağda doğrulayıcıları ilk kez çalıştırmaya başladığından beri Solana Blockchain’ine olan desteğini koruduğu görülüyor. Haber, ayrıca QuickNode ve Jump Crypto’nun geçen ay yaptığı doğrulayıcı müşteri duyurusunun benzer bir hamlesini takiben Solana’nın Blockchain altyapısı için endüstrideki daha fazla genişlemesini temsil ediyor.

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