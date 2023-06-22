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  •   Dev Borsaya Bir Şok Daha: Binance Yöneticisi İfade Vermeye Çağrılabilir!

Dev Borsaya Bir Şok Daha: Binance Yöneticisi İfade Vermeye Çağrılabilir!

Özet

  • Kongre üyesi Alfredo Gaspar, Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad'ın Brezilya Parlamentosunda ifade vermeye çağrılmasını talep etti.
  • Milletvekili tarafından yapılan talebin CPI'nin diğer üyeleri tarafından oylanması gerekiyor. Çağrıyla ilgili oylama 27 Haziran'da yapılacak.
  • Oylamanın onaylanması halinde Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad, Kongre'nin alt kanadı olan Brezilya Temsilciler Meclisi'nin karşısına çıkacak.
15:00
22 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance adına bir çarpıcı gelişme daha yaşandı. Mali Piramitler Parlamento Soruşturma Komisyonu (CPI) üyesi Milletvekili Alfredo Gaspar, Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad’ın Brezilya Parlamentosunda ifade vermeye çağrılmasını talep etti. Milletvekili tarafından yapılan talebin CPI’nin diğer üyeleri tarafından oylanması gerekiyor. Oylamanın 27 Haziran’da yapılması bekleniyor.

Binance Yöneticisi İfade Vermeye Çağrılabilir

İşlem hacimleri bakımından şu anda dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, son dönemlerde başta ABD regülatörleri olmak üzere çok sayıda düzenleyici kurumun radarına girdi. SEC‘nin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Binance ve Binance CEO’suna dava açması, piyasalarda ve kripto ekosisteminde önemli bir etki yarattı.

Öte yandan Binance adına SEC davasının ardından bir çarpıcı gelişme de Brezilya’da yaşandı. Decrypt’in haberine göre Mali Piramitler Parlamento Soruşturma Komisyonu (CPI) üyesi Milletvekili Alfredo Gaspar, Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad’ın Brezilya Parlamentosunda ifade vermeye çağrılmasını talep etti.

Bu talep, 21 Haziran Çarşamba günü yayınlanan ve ülkede faaliyet gösterdiği iddia edilen piramit şemalarına ilişkin devam eden soruşturmanın bir parçası. Milletvekili tarafından yapılan talebin CPI’nin diğer üyeleri tarafından oylanması gerekiyor. Söz konusu talebe ilişkin yapılacak oylama 27 Haziran’da gerçekleşecek.

Oylama 27 Haziran’da Yapılacak

Milletvekili Alfredo Gaspar’ın Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad’ın Brezilya Parlamentosunda ifade vermeye çağrılmasına ilişkin yaptığı talep, 27 Haziran tarihinde oylanacak. Brezilyalı haber sitesi Portal do Bitcoin’in yaptığı habere göre oylamanın onaylanması halinde Binance Brezilya Direktörü Guilherme Haddad, Kongre’nin alt kanadı olan Brezilya Temsilciler Meclisi’nin karşısına çıkacak.

Yine Brezilyalı haber sitesi Portal do Bitcoin’in geçmişte yayınladığı bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Brezilya’daki muadili Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Brezilyalı müşterilere Bitcoin vadeli işlem ürünleri sunmayı durdurması için Binance’e baskı yapıyor.

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