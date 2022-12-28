Zor durumdaki Bitcoin madencisi Argo Blockchain'in Helios madencilik tesisini Galaxy Digital'e 65 milyon dolar karşılığında satmayı kabul ettiği bildirildi.

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Zor durumdaki Bitcoin madencisi Argo Blockchain‘in Helios madencilik tesisini Galaxy Digital’e 65 milyon dolar karşılığında satmayı kabul ettiği bildirildi. Bitcoin madencilik şirketi, Ekim’de iflasın eşiğinde olduğuna dair sinyaller vermiş, sermaye arayışına girmişti.

Argo Blockchain Zor Durumda

Bitcoin madencisi Argo Blockchain, Helios madencilik tesisini Galaxy Digital’e 65 milyon dolara satmayı kabul ettiği açıklandı. Şirket, sektörün önemli bir kısmıyla birlikte nakit akışı sorunlarıyla mücadele ettiği için iflastan kaçınmaya çalışıyor. Sert şekilde düşen bir yükselmeyen Bitcoin fiyatları ve artan zorluklarla birleşen yüksek enerji maliyetleri yüksek kar kaybına ve sıkışık marja neden oldu.

Argo Blockchain, Ekim ayında yatırımcılarını bir anlaşmanın başarısız olmasının ardından önümüzdeki birkaç ay boyunca faaliyetlerini sürdürmek için ekstra sermayeye ihtiyaç duyacağı konusunda uyardı.

Bitcoin madencisi, bu ayın başında yanlışlıkla iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladıktan sonra şirketin Londra Borsası’ndaki hisse alım satım işlemleri geçici olarak durdurulmasıyla gündeme gelmişti. Bununla birlikte 27 Aralık’ta Nasdaq’ta önemli bir duyuru yapılacağı beklentisiyle alım satım işlemleri askıya alındı.

Şirketin Galaxy Digital ile yaptığı devir anlaşmasından sağlayacağı fonun iflastan kaçınması için yeterli olup olmadığı şu an için bilinmiyor olsa da kısa vadede ayakta kalması için yeterli olacağı belirtiliyor.

Bitcoin Madencilerinin Zorlu Mücadelesi

Bitcoin madenciliği endüstrisi son birkaç aydır kar marjlarının inanılmaz ölçüde düştüğü gördü. Eylül ayında, Bitcoin madenciliği barındırma şirketi olan Compute North iflas başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise dev Core Scientific de Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu.

Piyasa uzmanları kripto para madencilik sektörünün karşı karşı olduğu problemlerin bir süre daha devam edeceği üzerinde duruyor. Öte yandan bazıları, geçmişte yaşananları işaret ederek kripto para madencilerinin birtakım zorluklarla karşı karşıya olmasını ayı piyasasında dibe yaklaşıldığının önemli bir göstergesi olarak okuyor.