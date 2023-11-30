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Dev Bitcoin Borsası Bu 2 Altcoin’i Listeliyor! Güney Koreliler Akın Edebilir

Özet

  • Bithumb iki altcoin’i listelediğini açıkladı.
  • Gelişme Güney Korelilerin iki altcoin’e akınını netice verebilir.
  • İşlem çiftleri beraberinde hacmi de artırabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Güney Koreli kripto para tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak, ülkenin en büyük ikinci borsası olan Bithumb, BIGTIME ve STMX token’ları için Kore Wonu ticaret çiftlerini tanıttı. Bu hamle, platformdaki alım satım çeşitliliğini artırmayı ve kullanıcılara kripto portföyleri için daha fazla seçenek sunmayı amaçlıyor.

İçerikler
Bithumb’ın Bitcoin ve Kripto Ticaretinde Stratejik GenişlemesiBIGTIME ve STMX ile Kripto Seçeneklerini ÇeşitlendirmeBithumb’ın Kripto İnovasyonuna Bağlılığı

Bithumb’ın Bitcoin ve Kripto Ticaretinde Stratejik Genişlemesi

Bithumb Güney Kore’nin en büyük ikinci borsası olsa da, piyasanın yüzde 80’inden fazlasını elinde bulunduran Upbit’in sert rekabetiyle karşı karşıya. Upbit, kripto para listelemeleri açısından Binance‘i yakından takip etmesiyle biliniyor.

Bithumb’ın altcoin’ler BIGTIME ve STMX işlem çiftlerini Kore Wonu cinsinden sunmaya yönelik stratejik kararı, tekliflerini genişletmeye ve daha büyük bir piyasa payı elde etmeye yönelik bir adım.

BIGTIME ve STMX ile Kripto Seçeneklerini Çeşitlendirme

BIGTIME ve STMX işlem çiftlerinin eklenmesi, Bithumb kullanıcılarına daha geniş bir kripto para yelpazesine erişim sağlayacak. Bu stratejik hamle, kripto alanında çeşitli yatırım seçeneklerine yönelik artan taleple uyumlu. Kripto para piyasası gelişmeye devam ettikçe, borsalar çeşitli yatırımcı tercihlerine hitap etmenin öneminin farkına varıyor. Bithumb’ın son teklifi de bu eğilimi yansıtıyor.

Güney Kore, kripto alanında önemli sayıda aktif katılımcıyla küresel kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından biri durumunda. Bithumb’ın Kore Wonu alım satım çiftleri sunma girişimi, yerel piyasanın gelişen dinamiklerine uyum sağlayarak kullanıcılara sorunsuz ve çeşitlendirilmiş bir alım satım deneyimi sağlıyor.

Bithumb’ın Kripto İnovasyonuna Bağlılığı

Bithumb’ın alım satım çiftlerini genişletme kararı, Güney Kore’de kripto inovasyonunun ön saflarında yer alma konusundaki kararlılığının bir işareti durumunda. Kripto dünyasında aktif olarak yeni özellikler ve alım satım seçenekleri sunan borsaların rekabet avantajını koruması muhtemel.

BIGTIME ve STMX‘in artık Kore Wonu’na karşı alım satım için kullanılabilir olmasıyla, Bithumb kullanıcıları bu kripto paraları doğrudan platform üzerinden keşfetmek ve bunlarla etkileşim kurmak için heyecan verici bir fırsata sahip oldu. Gelişme aynı zamanda her iki kripto para biriminin daha fazla piyasada yer edinmesine imkan sağlayacak. Bu durumun ilerleyen zamanlarda fiyatlara da etki etmesi beklenebilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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