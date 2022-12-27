Okuma Süresi: 3 Dakika

Günlerdir Bitcoin fiyatı 16.800 dolar sevisinde yatay seyrediyordu fakat bugün volatilite biraz da olsa arttı. Piyasanın yatay seyri düşüşler kadar olmasa da yatırımcıları rahatsız eden bir durumdur. Özellikle kripto paralar gibi yüksek volatilitenin olduğu bir alanda uzun süren yatay hareketler büyük kırılımları da beraberinde getiriyor. Bugün şimdilik beklenen şey olmadı ancak kripto paralar bir miktar düştü.

Kripto Paralar Neden Düştü?

ABD hisse senedi piyasaları yıllık kapanışa hazırlanıyor ve bugün tatil sonrası borsalar açıldı. S&P 500’deki %0,6’lık düşüş, Bitcoin fiyatında yaklaşık %1’lik kayba neden oldu. Altcoinlerde ise bu kayıp yüzdesi bir miktar arttı. ABD dolar Endeksi (DXY) de aynı şekilde karşılık vererek 25 Aralık’taki pozisyonuna geri dönmek için daha önce kaybettiği zemini geri kazandı. Piyasadaki FUD ortadan kalmış değil ve Argo’nun da borsadaki işlemlerin durdurulması talebi madenci cephesindeki sorunları net biçimde gözler önüne seriyor. Bugün şirket, hisseleri için işlemlerin durdurulmasını talep etmişti.

Ancak Matthew Hyland kripto para piyasalarını tehdit eden en büyük riskin BNB olduğunu düşünüyor. Binance hakkındaki devam eden soruşturmalar ve SEC’in açık tehditleri yatırımcıları endişelendiriyor. Hyland şunları söyledi;

“Şu anda 38,4 Milyar dolar Piyasa Değerine sahip. Destek tutmazsa potansiyel olarak 20+ Milyar doların silindiğini görebilir. Bunun ne kadarı diğer coinleri desteklemek için kullanıcı teminatı olarak kullanılıyor? BNB‘deki bir çöküş başka yerlere de yansıyabilir.”

BNB 240 doların üzerinde işlem görüyor ve bu da boğaların koruması için kritik bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Binance CEO’su CZ sürekli olarak herhangi bir problem olmadığını ve güçlü kaldıklarını söylese de şirketin işleyişine ve finansal durumuna dair gerçek veriler olmadığı için bu sözlere güvenmekten başka yapılacak bir şey bulunmuyor.

Bitcoin Madenci Kapitülasyonu

Madencilere geçmeden önce Çin’in pandemi önlemlerini değinmeliyiz. Artan önlemler risk piyasaları üzerinde ciddi negatif etki oluştururken, Çin’in önlemleri büyük ölçüde gevşetmeye başlaması bir yükselişe neden olmadı. Çin hükümeti uçuş sınırlamalarından karantinaya kadar birçok başlıkta önlemleri kaldırdı. Ayrıca düzenli vaka sayısı açıklanmayacağını da duyurdu.

Capriole’un CEO’su Charles Edwards, ise kripto para piyasalarının geleceğine dair başka bir uyarıda bulundu.

“Bu, 2016’dan bu yana ve muhtemelen şimdiye kadarki en acımasız Bitcoin madenci kapitülasyonu. Hash Ribbons kapitülasyonu, madencilerin küresel olarak sıkışan marjların büyük baskısı altında iflas etmesi ve temerrüde düşmesi nedeniyle 2022’nin en düşük BTC hash gücünü görmemize neden oldu.”

Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes daha önce yaptığı açıklamada kripto para madencilerinin birer domino taşı gibi devrileceğinden bahsetmişti. Aylardır madenciler ciddi miktarda Bitcoin satışı yaptı ve halen zarara yakın bir sevide üretimlerine devam ediyorlar. Bitcoin’in orta vadede 20.000 dolar altında kalmaya devam etmesi daha fazla madencilik şirketinin iflas etmesine neden olabilir. Madencilik cihazlarının değer kaybetmesi ve kredi teminatlarının erimesi nedeniyle yaşanan sorunlara dair detaylı bir raporu bugün de paylaşmıştık.