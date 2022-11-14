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Deneyimli Analist Bitcoin’de Tarihi Gerçekliğe Dikkat Çekerek “Bu Olacak” Dedi!

Kripto para analisti Rekt, FTX'in iflasının Bitcoin'de (BTC) ayı piyasasının sonuna yaklaşıldığına işaret ederen güçlü bir sinyal olabileceğini öne sürerek iddialı bir çıkış yaptı.
16:15
14 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt, FTX’in iflasının Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının sonuna yaklaşıldığına işaret ederen güçlü bir sinyal olabileceğini öne sürerek iddialı bir çıkış yaptı.

“FTX İlk Çöken Borsa Değil”

Anonim kripto para analisti Rekt, 325 binden fazla Twitter takipçisine ayı piyasasının zirvesindeyken dev bir kripto para borsasının ilk kez patlamadığını söyleyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Analist, geçmiş verilerin bir kripto para borsasının çöküşünün Bitcoin’in ayı piyasası döngüsünün sonuna yaklaşıldığının işareti olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Önceki BTC döngülerinde BitMEX vardı, ondan daha önce Mt Gox vardı. Şimdi de FTX var. Bu tekrarlanan bir model. Borsa bulaşıcılığı, BTC’de ayı piyasasının mutlak sonuna yaklaşıldığı zamanda ortaya çıkan tarihsel bir eğilim haline geldi. Madencilerin iflası ile birlikte boğa piyasasına geçilecek.

Rekt, ayrıca BTC madencilerine verilen ödüllerin yarı yarıya düşürüldüğü bir etkinlik olan bir sonraki Bitcoin yarılanmasının (halving) önceki günleri de sayıyor. Rekt’e göre, geçmiş veriler de BTC’nin dibe vurmaya yakın olduğunu gösteriyor.

Geçmiş veriler BTC’nin bir sonraki yarılanma olayından 517-547 gün önce dibe vurma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bir sonraki yarılanmaya 536 gün var.

Mevcut döngüdeki düşüşünün büyüklüğü açısından Rekt, BTC’nin tipik yüzde 80’lik ayı piyasası düzeltmesine yakın olduğunun altını çizerek, “Teknik olarak, yüzde 80’lik düşüş bir BTC ayı piyasası düzeltmesinin gerçekleşmesi kaçınılmazdı. Rusya-Ukrayna savaşı, LUNA, Three Arrows Capital (3AC), FTX ve diğer katalizörlerin bu mevcut yüzde 78 düşüşü kolaylaştırdığı iddia edilebilir Pozitif katalizörler BTC’nin dibinde de sihirli bir şekilde ortaya çıkacak.

Bitcoin’de Bunun Olmasını Bekliyor

Analistin en büyük kripto para Bitcoin’in dibe vurması için işaret ettiği dip hedef, 13 bin 900 dolar. Ona göre BTC yakın zamanda kırdığı yaklaşık 17 bin 400 dolardaki desteğin üzerine çıkamaz ve burası dirence dönüşecek olursa bir sonraki aylık destek seviyesi olan yaklaşık 13 bin 900 dolara düşebilir. Rekt, böyle bir senaryoda BTC’nin mevcut döngüsündeki en yüksek seviye olan 69 bin dolar seviyesinden yüzde 80 düşmesini sağlayacağını, bunun da son derece olumlu bir düşüş olacağının altını çizdi.

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