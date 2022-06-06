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2009’da aramıza katıldıktan bu yana, Bitcoin (BTC), geleneksel finans dünyasına yeni bir boyut kazandırdı. Fiat para birimine alternatif olarak ortya çıkan bu yeni varlık sınıfı günümüzde de tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor.

Forbes: ”Kim, Bitcoin’i Kabul Etmek İster ki?”

Bitcoin’in ilk yıllarında ana akım medya, çok farklı tepkiler verdi. Genel olarak alaycı ve şüpheci bir tavır serileyen medya kuruluşları, lider kripto para birimine temkinli yaklaştı. Bitcoin’in ilk yıllarında bazı ekonomi gazeteleri, ekosisteme ve işleyişe odaklanırken, çoğunluğu ise karamsar bir tablo çizdi. Önde gelen bazı medya kuruluşlarındaki yazarların ilk yıllarında BTC hakkında söyledikleri, bugün hala gündemde yerini koruyor. Dünyaca ünlü dergi Forbes’un ünlü ekonomi yazarı Tim Worstall 20 Haziran 2011 tarihli makalesine ” Evet! Bitcoin‘in Sonu Geldi” ismini vermişti. Yazar, kripto para borsalarına (Mt Gox) yönelik belirli saldırılar ve o sırada fiyat düşüşleri ışığında varlığın geleceği hakkında şunları söylemişti:

Hem kripto para borsalarında meydana gelen hırsızlık vakaları hem de bu şifre sorununun gösterdiği gibi, Bitcoin güvenli değil. Fiyat çöküşünün gösterdiği gibi likit veya bir değer deposu da değil. Öyleyse, bunlardan hiçbiri değilse, Bitcoin o zaman büyük bir ödeme aracı da olmayacak. Kim, Bitcoin’i kabul etmek ister ki? Bu, imkansız bir şey.

Worstall’a göre, Bitcoin’in arkasındaki anonimlik risk teşkil ediyor. Yazar ayrıca, merkeziyetsiz özelliğine de atıfta bulunarak devletlerin bunun önüne geçebileceğini iddia etti. ABD’nin önde gelen haber sitelerinden Wired’ın yazarı Benjamin Wallace, 23 Kasım 2011’de “Bitcoin’in Yükselişi ve Düşüşü” adlı makalesinde Bitcoin’i geleceği olmayan bir varlık olarak tanımladı. Wallace, Bitcoin‘in “düzenlenmemiş, merkezi borsalara ve çevrimiçi cüzdanlara bağımlılığı” ve madenciliğinin çoğunun “teorik olarak çalışırsa tüm ağı ele geçirebilecek bir avuç devasa madencilik havuzunda yoğunlaşması” nedeniyle tehlikeli bir sistem olduğunu belirtti. BTC’nin dolanrıcılığı hedefleyen bir ”ponzi şeması” olduğunu iddia eden yazar okuyucularına çarpıcı uyarılarda bulundu ve şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin’e yönelik şüphecilik, giderek artıyor. Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, BTC’nin volatilite özelliğinin istiflemeyi teşvik ettiğini yazdı. Eski bir yatırım danışmanı ve kripto para birimi öncüsü olan Stefan Brands, Bitcoin’i “akıllı” olarak nitelendiriyor. Bence, Bitcoin temelde erken benimseyenleri ödüllendiren bir “ponzi şeması”

Balayı Bitti: El Veda Bitcoin!

ABD’nin popüler dergilerinden Gizmodo’da yazar olan Adrian Covert, 9 Ağustos 2011’de “ Bitcoin Ölüyor” adlıbir makale yazdı Ekonomi yazarı makalesinde, şu ifadelere yer verdi:

Her neyse! Bitcoin’in yükselişi, ilginç olduğu kadar eğlenceliydi, ancak balayı bitti ve Bitcoin hızlı bir şekilde düşüyor. Bitcoin’i, madencilik yaparken sıcak çarpması sonucu bayılan adam ve kripto para borsası Mt Gox’teki soygun ile hatırlayacağız. Gitme vaktin geldi. El-veda.

Covert’e göre, Bitcoin‘in ana sorunları madencilik için gereken büyük miktarda bilgisayar gücü ve “hiçbir temel değeri” olmamasıydı. Ara sıra yaşanan bazı sorunlara rağmen Bitcoin, medyanın karamsar olduğu o ilk günlerden bu yana çok yol kat etti. Gerçekten de, 2009’da birim başına yüzde birin altında değerlenen Bitcoin, Mayıs 2013’te 110 doların üzerine çıktı ve 2021’in ilk yarısında 64.000 dolara fırladı. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin an itibariyle 31.000 doların üzerinde işlem görüyor ve 598.44 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bitcoin, ana akım medyanın çoğunun tahminlerinde yanlış olduğunu kanıtladı.