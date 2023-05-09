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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Decentraland ve The Sandbox, en popüler blok zinciri tabanlı sanal dünyalardan ikisi olarak kendilerini kanıtlamış, önemli bir kullanıcı tabanının ve yatırımcıların ilgisini çekmiş projeler olarak görülüyor. GameFi endüstrisi gelişmeye devam ettikçe yeni projeler ortaya çıkıyor ve DigiToads (TOADS) da bu projelerden biri.

DigiToads (TOADS)

Decentraland ve The Sandbox token sahiplerinin, blok zinciri tabanlı oyun platformlarının potansiyeline aşina oldukları ifade ediliyor. GameFi alanında bir sonraki popüler projenin ise The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland ve GALA ile birlikte en büyük P2E tokenlerinden biri olmayı amaçlayan yeni bir yardımcı MemeCoin olan DigiToads’tan (TOADS) olduğu iddia ediliyor.

P2E Oyun: DigiToads, kullanıcıların benzersiz DigiToad’ları toplamasına, beslemesine ve savaşmasına olanak tanıyan heyecan verici yeni bir web3 oyunu sunuyor. Her DigiToad’un kendine has özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri var ve dijital arkadaşı seçerken geniş bir seçenek yelpazesi sundukları ifade ediliyor. Oyun, oyuncuların TOADS tokenları kullanarak DigiToad’ları için yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı satın almalarına, böylece yeteneklerini geliştirmelerine ve diğer oyunculara karşı savaşlarda rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır. En iyi performans gösterenlere düzenli olarak ödeme yapan bir ödül havuzu ile DigiToads, Decentraland ve The Sandbox sahipleri için ilgi çekici ve potansiyel olarak kazançlı bir oyun deneyimi sunmayı hedeflediklerini iddia ediyor.

NFT Staking: DigiToads’un en önemli özelliklerinden birinin NFT stake platformu olduğu ifade ediliyor. Sahipler, DigiToad NFT’lerini stake ederek, her TOADS işleminin %2’si ile finanse edilen stake havuzundan ödüller kazanabilirler. Bu özellik, Decentraland ve The Sandbox tarafından sunulan stake etme ve pasif gelir fırsatlarına benzer şekilde kullanıcılar için ek bir gelir akışı sağlamayı amaçlıyor.

Deflasyonist Token: TOADS deflasyonist bir token olarak tanımlanıyor, yani her işlemin bir yüzdesi yakıldıkça arzı zaman içinde azalır. Bu deflasyonist mekanizma, tokenin değerinin korunmasına ve zaman içinde talebin artmasına yardımcı olarak onu blok zinciri oyunlarının büyümesinden yararlanmak isteyenler için bir seçenek haline getirmeyi hedefliyor.

Çevresel Bağlılık: DigiToads sadece oyun oynamakla ilgili olmadıklarını; aynı zamanda çevreye karşı güçlü bir bağlılığı olduğunu iddia ediyor. Proje, kârının %2,5’ini yeniden ağaçlandırma ve yağmur ormanlarının korunmasına odaklanan hayır kurumlarına bağışlama sözü veriyor. Çevresel amaçlara olan bu bağlılık, DigiToads’u diğer GameFi projelerinden ayırmayı ve birçok Decentraland ve The Sandbox sahibinin değerleriyle uyumlu olmayı hedefliyor.

Güçlü Topluluk Odağı: Decentraland ve The Sandbox gibi, DigiToads da topluluk katılımına güçlü bir vurgu yapmaktadır. Düzenli eşantiyonlar, yarışmalar ve diğer etkinlikler, sadık DigiToads topluluğunu ödüllendirerek, herhangi bir kripto para birimi projesinin uzun vadeli başarısı için gerekli olan aktif ve özel bir kullanıcı tabanının korunmasına yardımcı olur

Platin Kurbağalar: DigiToads ayrıca nadir bulunan NFT’ler olan özel bir Platin Kurbağa serisi sunuyor. Bu benzersiz koleksiyonlar, DigiToads topluluğu içinde prestij ve övünme hakları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sahiplerine ek avantajlar ve ödüller de verir. Platin Kurbağa sahibi olmak, Decentraland ve The Sandbox’ta nadir ve değerli ARAZİ veya VARLIK tokenlarına sahip olmaya benzer.

Erişim Kolaylığı: DigiToads’u Decentraland ve The Sandbox sahipleri için cazip kılan bir diğer faktörün de erişim kolaylığı olduğu iddia ediliyor. Platform, ödeme olarak birçok büyük kripto para birimini kabul ederek kullanıcıların TOADS tokenlerini edinmesini ve ekosisteme katılmasını kolaylaştırır. Ek olarak, projenin doxxed bir ekibi var ve potansiyel yatırımcılara şeffaflık ve güvenlik sağlayan bir hak ediş süresi yok.

Rugpull Koruması: DigiToads, topluluğunu rugpull’lardan korumak için önlemler aldıklarını iddia ediyor. Tokenların büyük bir kısmı halka satılmakta veya ikramiye ve ödüller için ayrılmakta, böylece projenin sağlam bir temele sahip olması sağlanmakta ve rugpull riski en aza indirilmek hedefleniyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Decentraland

Decentraland, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş, kullanıcıların arazi satın alabileceği, yapılar inşa edebileceği ve başkalarının keyif alması için deneyimler yaratabileceği merkezi olmayan bir sanal dünyadır. Geliştiricilere, sanatçılara ve girişimcilere kendi yerel tokenı MANA’yı kullanarak içerik oluşturmaları ve bunlardan para kazanmaları için bir platform sunmaktadır. Decentraland, popüler bir sanal dünya olarak kendini kabul ettirmeyi başarmış, önemli bir kullanıcı tabanı oluşturmuş ve yatırımcıların ilgisini çekmiştir.

The Sandbox

The Sandbox, kullanıcıların kendi token’ı SAND’ı kullanarak kendi oyun deneyimlerini yaratmalarını, sahip olmalarını ve bunlardan para kazanmalarını sağlayan bir başka popüler blockchain tabanlı sanal dünyadır. Decentraland’e benzer şekilde, The Sandbox da kullanıcıların sanal arazi satın almalarına, varlıklar oluşturmalarına ve benzersiz oyun deneyimleri geliştirmelerine olanak tanır. Aktif ve büyüyen bir topluluğa sahip olan The Sandbox, blockchain oyun dünyasında kendine bir yer edinmeyi başarmıştır.

Sonuç

DigiToads, Decentraland ve The Sandbox sahiplerinin göz ardı etmemesi gereken heyecan verici yeni bir GameFi projesi olmayı amaçladıklarını iddia ediyor. İlgi çekici olduğu iddia edilen P2E oyun deneyimi, deflasyonist tokenomik, çevresel taahhüt ve güçlü topluluk odağı ile DigiToads, GameFi alanındaki bir sonraki büyük şey olmak istiyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.