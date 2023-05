P2E Oyun: DigiToads, kullanıcıların benzersiz DigiToad’ları toplamasına, beslemesine ve savaşmasına olanak tanıyan heyecan verici yeni bir web3 oyunu sunuyor. Her DigiToad’un kendine has özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri var ve dijital arkadaşı seçerken geniş bir seçenek yelpazesi sundukları ifade ediliyor. Oyun, oyuncuların TOADS tokenları kullanarak DigiToad’ları için yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı satın almalarına, böylece yeteneklerini geliştirmelerine ve diğer oyunculara karşı savaşlarda rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır. En iyi performans gösterenlere düzenli olarak ödeme yapan bir ödül havuzu ile DigiToads, Decentraland ve The Sandbox sahipleri için ilgi çekici ve potansiyel olarak kazançlı bir oyun deneyimi sunmayı hedeflediklerini iddia ediyor.