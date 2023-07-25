Dalga Büyüyor! Dev Kripto Para Borsası Aldığı Kararla Şok Etti!

Özet

  • Binance'in ardından kripto para borsası KuCoin de işten çıkarmaya gidiyor.
  • Gelen bilgiye göre kripto para borsası çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkaracak.
  • Yaklaşık bin çalışanı olduğu tahmin edilen KuCoin'in 300 civarındaki çalışanını işten çıkarması bekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:19
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Binance‘in ardından dev kripto para borsası KuCoin‘in de işten çıkarmaya gideceği ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar tarafından teyit edilen bilgiye göre kripto para borsası çalışanlarının yüzde 30’unu diğer bir deyişle 300 civarındaki çalışanını işten çıkaracak.

KuCoin Çalışanlarının Yüzde 30’unu İşten Çıkaracak

Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, güvenilir kaynaklara dayandırdığı bildirimde Binance’in ardından dev kripto para borsası KuCoin’in de işten çıkarmaya gideceğini belirtti. Gelen bilgiler kripto para borsasının çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkaracağı yönünde.

Yaklaşık bin çalışanı olduğu tahmin edilen KuCoin’in 300 civarında çalışanını işten çıkarması bekleniyor. Kripto para borsasının işten çıkarmaya gitmesinin ana nedeni olarak ABD’li federal düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) dava açması sonrası sıkı KYC politikasının uygulanmaya alınması ve sıkı KYC uygulamasının borsanın karlılığında düşüşe neden olması gösteriliyor.

Kripto Para Borsasından İşten Çıkarma Kararına İlişkin Açıklama Geldi

Öte yandan Wu, KuCoin’den işten çıkarma konusunda geri dönüş aldığını ve kendisine işten çıkarmaların periyodik olarak yapılan normal performans değerlendirmesi sürecinin bir parçası olduğunun aktarıldığını belirtti. Wu’ya ulaşan bir KuCoin sözcüsü, kripto para borsasının yargı bölgelerindeki düzenlemelere uyum sağlama konusunda aktif benimsemeye gittiğini ve bunu bir sorun olarak görmediklerini belirtti. Sözcü KuCoin’in temel iş geliştirme sürecine odaklanmaya devam ettiğini de ekledi.

The Wall Street Journal (WSJ), 15 Temmuz’da konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde ABD’de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance’in iş gücünü azalttığını bildirmişti. Haberde kripto para borsasının son haftalarda binden fazla personelin işine son verildiği iddia edilmişti. Binance CEO’su Changpeng Zhao işten çıkarmalar olduğunu doğrulamış fakat sayının yanlış olduğunu belirtmişti.

Piyasa gözlemcileri, devam eden süreçte Binance’in çalışanlarının 3’te 1’inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceğini değerlendiriliyor. Binance’in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu tahmin ediliyor.

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