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Cumhuriyetin 100’üncü Yılına Kripto Paralar Nasıl Başladı?

Özet

  • Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve BTC 34.000 dolarda.
  • MINA, INJ ve PEPE Coin haftanın yıldızları oldu.
  • Borsa hacimleri düştüğü için altcoinlerde zayıflık artabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
07:37
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

29 Ekim Pazar gününe Bitcoin fiyatı 34.081 dolarda başladı ancak altcoinlerdeki sakinlik halen devam ediyor. Piyasadaki hacim düşüşü devam ediyor ve 25 milyar doların da altına inildi. BTC her ne kadar 34.000 dolar bölgesini korusa da yatırımcılardaki talep zayıflama devam ettiği için hissiyatın negatife dönme potansiyeli endişe veriyor

Kripto Paralar Son Durum

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Türkiye’nin yüzüncü yılına uyanan kripto yatırımcılarının moralini bozacak bir fiyat hareketi yok.

Günlük kapanış 34.081 dolar seviyesinde oldu ve BTC bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Girişteki hacimdeki erimeden bahsetmiştik bu durum can sıkıcı çünkü BTC sabit kalsa da altcoinlerde kar satışı için fırsat hissiyatı her an sert düşüşlere gebe.

BTCD %53 seviyesinin üzerinde, altcoinler zayıflamaya başlarken bu daha da artabilir. Son 24 saatin kümülatif hacmi 24 milyar dolarda ve kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,25 trilyon dolarlık destek alanına geriledi.

Önümüzdeki hafta makro cephede son derece hareketli olacak bu yüzden volatilite artışının ay Ekim sonu ve Kasım başında da devam etmesi bekleniyor.

Haftanın Altcoinleri

BTC yazı hazırlandığı sırada haftaya %13,56 dolar artışla devam ediyor. Ethereum (ETH) %8’lik mütevazi kazançlarını korumakta zorlanıyor çünkü 1.750 dolar bölgesi zayıflamaya başladı. En büyük kripto paralardan bahsediyorsak dördüncü sıradaki BNB Coin’i unutamayız. Düzenleyici baskı ve devam eden davalar yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediği için BNB Coin bu hafta sadece yüzde 5 oranında artabildi.

Tabi bir de haftanın yıldızları var. En büyük 100 kripto para arasında tartışmasız şekilde haftanın kazananı PEPE Coin oldu. Ekibin kasayı boşaltmasının ardından çakılan fiyat tekrar toparlanıyor. Yakım duyurusu ve yeni ekibin tokeni daha ileri taşıyacağına dair topluluğa verdiği taahhüt fiyatı yüzde 60 yukarı çekti.

Yeni tokeni sayesinde FLOKI Coin fiyatı da yüzde 50’nin üzerinde arttı. INJ Coin 18 doları hedeflerken 14 dolar sınırına saplanıp kaldı, MINA Coin hafta başında 1 doları aşacakken direkten döndü ancak ikisi de haftaya %50 civarında artışla devam ediyor.

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