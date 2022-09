Okuma Süresi: 2 Dakika

Cosmos‘un (ATOM) kurucusu Ethan Buchman, Fortune’a verdiği röportajda hızla yaklaşan The Merge güncellemesini “heyecan verici bir an” olarak nitelendirerek Ethereum için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“En Hırslı Kripto Para Projesi”

Cosmos’un (ATOM) kurucusu Ethan Buchman, Fortune’a verdiği röportajda, topluluğunun birçok rakip projenin önünü açtığını iddia ederek ikinci en büyük kripto para projesi olan Ethereum için oldukça olumlu konuştu. Cosmos kurucusuna göre Ethereum, en “hırslı” kripto para projesi olmaya devam ediyor.

Ethereum ağının uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesinden “heyecan verici bir an” olarak nitelendiren Buchman, ağın güncellemenin ardından diğer hisse kanıtı (PoS) Blockchain’leri yakalayabileceğini iddia etti. Şu anda Ethereum ağı, iş kanıtı (PoW) konsensüs protokolüne dayalı ve en büyük altcoin’in Blockchain’inin hayatta kalması için oldukça pahalı ve yüksek elektrik enerjisi tüketen madencilik cihazlarının kullanılması gerekiyor. Buchman’a göre hayatına PoW ile başlayan Ethereum’un Pos’a geçişi oldukça zorlu bir süreç.

The Merge güncellemesinin ilk olarak 2016 gibi oldukça erken bir tarihte gerçekleşmesi gerekiyordu ancak güncelleme birçok kez ertelendi. Buchman, geçtiğimiz yıllarda güncellemenin doğru bir şekilde uygulanması konusunda büyük çaba sarf eden Ethereum’un mühendislik ekibinden övgüyle söz ederek topluluğun dikkatini çekmişti.

Diğer Rakipler Buchman ile Aynı Görüşte Değil

Öte yandan Ethereum’un gibi diğer rakipleri Cosmos’un kurucusu Buchman’ın The Merge heyecanını paylaşmadıkları görülüyor. Tezos‘un (XTZ) kurucu ortağı Arthur Breitman, kısa süre önce The Merge güncellemesinin “aşırı abartıldığını” öne sürdü. Breitman, geçmişte birçok Blockchain’in iş kanıtından hisse kanıtına geçtiğini, Ethereum’un hisse kanıtına geçişini sağlayacak olan The Merge’nin çığır açacak bir şey olmadığını belirtti. Solana‘nın (SOL) kurucusu Anatoly Yakovenko da güncellemenin ağ için önemli bir etkisi olmayacağını savundu.

Hisse kanıtına geçişini takiben Ethereum ağının çok daha az elektrik enerjisi tüketecek ancak güncellemenin ağın ölçeklendirmesi üzerinde şu an için herhangi bir etkisi olmayacak. Ağın elektrik enerjisi tüketiminin önemli ölçüde düşecek olması Ethereum topluluğunun Yakovenko’nun görüşünün gerçeği yansıtmadığını iddia etmesine neden olurken, ünlü milyarder Mark Cuban’a göre Ether‘deki son süper yükselişin ana nedeni de tam olarak bu faktörden kaynaklanıyor.

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 7,28 yükselişle bin 639 dolardan alınıp satılıyor.