Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Cosmos’un (ATOM) Kurucusundan Rakip Altcoin’e Övgü: Heyecan Verici

Cosmos’un (ATOM) Kurucusundan Rakip Altcoin’e Övgü: Heyecan Verici

Cosmos'un (ATOM) kurucusu Ethan Buchman, rakip altcoin projesinden övgüyle bahsederek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
19:05
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cosmos‘un (ATOM) kurucusu Ethan Buchman, Fortune’a verdiği röportajda hızla yaklaşan The Merge güncellemesini “heyecan verici bir an” olarak nitelendirerek Ethereum için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“En Hırslı Kripto Para Projesi”

Cosmos’un (ATOM) kurucusu Ethan Buchman, Fortune’a verdiği röportajda, topluluğunun birçok rakip projenin önünü açtığını iddia ederek ikinci en büyük kripto para projesi olan Ethereum için oldukça olumlu konuştu. Cosmos kurucusuna göre Ethereum, en “hırslı” kripto para projesi olmaya devam ediyor.

Ethereum ağının uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesinden “heyecan verici bir an” olarak nitelendiren Buchman, ağın güncellemenin ardından diğer hisse kanıtı (PoS) Blockchain’leri yakalayabileceğini iddia etti. Şu anda Ethereum ağı, iş kanıtı (PoW) konsensüs protokolüne dayalı ve en büyük altcoin’in Blockchain’inin hayatta kalması için oldukça pahalı ve yüksek elektrik enerjisi tüketen madencilik cihazlarının kullanılması gerekiyor. Buchman’a göre hayatına PoW ile başlayan Ethereum’un Pos’a geçişi oldukça zorlu bir süreç.

The Merge güncellemesinin ilk olarak 2016 gibi oldukça erken bir tarihte gerçekleşmesi gerekiyordu ancak güncelleme birçok kez ertelendi. Buchman, geçtiğimiz yıllarda güncellemenin doğru bir şekilde uygulanması konusunda büyük çaba sarf eden Ethereum’un mühendislik ekibinden övgüyle söz ederek topluluğun dikkatini çekmişti.

Diğer Rakipler Buchman ile Aynı Görüşte Değil

Öte yandan Ethereum’un gibi diğer rakipleri Cosmos’un kurucusu Buchman’ın The Merge heyecanını paylaşmadıkları görülüyor. Tezos‘un (XTZ) kurucu ortağı Arthur Breitman, kısa süre önce The Merge güncellemesinin “aşırı abartıldığını” öne sürdü. Breitman, geçmişte birçok Blockchain’in iş kanıtından hisse kanıtına geçtiğini, Ethereum’un hisse kanıtına geçişini sağlayacak olan The Merge’nin çığır açacak bir şey olmadığını belirtti. Solana‘nın (SOL) kurucusu Anatoly Yakovenko da güncellemenin ağ için önemli bir etkisi olmayacağını savundu.

Hisse kanıtına geçişini takiben Ethereum ağının çok daha az elektrik enerjisi tüketecek ancak güncellemenin ağın ölçeklendirmesi üzerinde şu an için herhangi bir etkisi olmayacak. Ağın elektrik enerjisi tüketiminin önemli ölçüde düşecek olması Ethereum topluluğunun Yakovenko’nun görüşünün gerçeği yansıtmadığını iddia etmesine neden olurken, ünlü milyarder Mark Cuban’a göre Ether‘deki son süper yükselişin ana nedeni de tam olarak bu faktörden kaynaklanıyor.

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 7,28 yükselişle bin 639 dolardan alınıp satılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Altcoin’deki Yükselişin Esrarı: Güncelleme mi S&P 500 mü?
Altcoin’deki Yükselişin Esrarı: Güncelleme mi S&P 500 mü?
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
Dev Kripto Para Borsası Coinbase’den Altcoin’e Tam Destek!
Dev Kripto Para Borsası Coinbase’den Altcoin’e Tam Destek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022