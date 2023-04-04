Ünlü finans uzmanı ve Bitcoin (BTC) eleştirmeni Peter Schiff, dünyanın en büyük kripto parasının önemli bir düşüşün eşiğinde olduğu konusunda uyarırken, altın ve gümüş gibi değerli metallerde yükseliş beklediğini açıkladı.

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Ünlü finans uzmanı ve Bitcoin (BTC) eleştirmeni Peter Schiff, yakın zamanda attığı bir tweet’te piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parasının önemli bir düşüşün eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Bitcoin Gibi Riskli Varlıklarda Çöküş Bekliyor

Peter Schiff, yatırımcılarıları riskli varlıklarının sert bir şekilde çökeceği konusunda uyararak Bitcoin’in düşüşe öncülük edeceği öngörüsünde bulundu. Riskli varlıklar çökerken altın, gümüş gibi değer metallerin yükseleceği ve altın hisselerinin yeni teknoloji hisseleri haline geleceği tahmininde bulundu.

Schiff, Bitcoin’in çökeceği yönündeki öngörüsünü en büyük kripto paranın Bitstamp borsasında 27 bin 924 dolardan işlem gördüğü sırada paylaştı.

Finans uzmanı, geçmişte de Bitcoin’in uzun vadeli bir yatırım olarak potansiyeline yönelik şüphelerini dile getirmesiyle bilinen bir isim. Önceki tweet’lerinde Federal Reserve’nin (Fed) politika değişikliğinin ardından Bitcoin’in yüzde 20 oranında sıçramasına rağmen enflasyondan korunması konusunda altının en iyisi olmaya devam ettiğini savundu.

Altının mütevazı artışının Bitcoin’in manşetlere taşınan rallisinden daha sürdürülebilir olduğunu iddia eden Schiff ayrıca en büyük kripto paranın altına kıyasla daha az işlem hacmi ürettiğini, bunun da BTC‘deki kırılganlığı artırdığını belirtti.

Michael Saylor Gibi Bitcoin Savunucularını Özellikle Uyardı

Schiff, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor gibi önde gelen Bitcoin savunucularını özellikle uyararak, BTC’nin değerinin mevcut işlem değerinden çok uzak bir seviye olan 3 bin 800 doların altına düştüğünde ne yapacaklarını düşünmeye davet etti.

2020 yılının Ağustos ayından bu yana düzenli olarak Bitcoin alımları yapan MicroStrategy, son olarak 27 Mart 2023 tarihinde 16 Şubat ila 23 Mart tarihleri arasında 6 bin 455 adet daha BTC aldığını duyurmuştu. Şirketin bu alımdaki fiyat ortalaması 23 bin 238 dolar olurken, toplam ödenen para da yaklaşık 150 milyon dolar olarak açıklanırken şirketin elindeki toplam BTC sayısı da yaklaşık 138 bin 955 Bitcoin oldu.