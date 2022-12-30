Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Çöken Solana (SOL) İçin Dikkat Çeken Açıklama: Sonunda “Eyvah” Diyecekler!

Çöken Solana (SOL) İçin Dikkat Çeken Açıklama: Sonunda “Eyvah” Diyecekler!

ARK Invest'ın eski kripto başkanı ve kripto para yatırımcısı Chris Burniske, çökmesine rağmen Solana (SOL) fiyatının yükselmesini bekleyen tarafta yer alıyor.
13:42
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı sona ererken, Solana (SOL) en çok değer kaybedenler listesine girmeyi başardı. SOL, bugüne kadarki yıl bazında kaydettiği fiyat artışının yaklaşık yüzde 95’ini kaybetti. Bununla birlikte, yönetimi altında yaklaşık 15 milyar dolarlık varlık bulunan ARK Invest’ın eski kripto başkanı ve kripto para yatırımcısı Chris Burniske, büyük düşüşe rağmen Solana fiyatının yükselmesini bekleyen tarafta yer alıyor.

SOL’un Yükselmesini Bekliyor

Chris Burniske, bugün attığı bir tweet dizisinde nefret edenlerin aşağı yönlü momentuma destek verirken hala SOL‘un yükselmesini beklediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solana fiyatının gelecekte toparlanacağını ve insanların SOL’u 10 dolardan satın almadıklarından dolayı rahatsızlık duyacaklarını öne sürdü.

Burniske, Solana ile ilgili en sevilen şeyin, inovasyonun bağımsızlığına inanan güçlü adanmışların eşsiz lezzeti olduğunu vurgulayarak Solana’nın durumunu Ethereum ve Cosmos’unkine benzetti. Ona göre bu insanlar donanım bağımlısıyken, doğrulayıcılar topluluğu projeye çılgınca bağlılar. Merkeziyetsiz uygulama (dApp) kurucularının, kripto arka ucunu bildikleriyle yönlendiren Web2 ve Web3’ün bir karışımı olduğunu belirten Burniske, ana akım haline gelen ön uçları üretme becerilerinin artırmaları için daha fazla çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

ARK Invest’in eski kripto başkanı, ayrıca Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in kendisine Solana Blockchain’ini çevreleyen son kriz hakkında da sorular yönelttiğine değindi.

Vitalik Buterin Solana’ya Yardım Edebilir mi?

Solana, 29 Aralık’ta yönünü aşağı çevirerek hızla düşmüş, önemli bir psikolojik seviye olan 10 doların altında gerilemişti. SOL, bu yazının hazırlandığı sırada 9,16 dolardan işlem görüyor. FTX’in iflasına kadar yatırımcıların büyük umutlarla yöneldikleri altcoin’in son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 170’in üzerinde artarak 1.8 milyar dolara kadar çıktı.

Vitalik Buterin, Solana’nın çökmesi üzerine 29 Aralık’ta bir tweet atarak SOL’u desteklediğini gösterdi. Solana Blockchain’in parlak bir geleceği olduğunu vurgulayan Buterin, dışarıdan söylemesinin zor olduğunu ancak topluluğun gelişmesi için bir şans bulmasını umduğunu ekledi.

Buterin’in Solana’ya destek çıkmasının ardından altcoin hızla yönünü yukarı çevirdi ve 8,14 dolardaki dip seviyesinden 10,14 dolara kadar çıktı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Bitcoin’deki Büyük Çöküşleri Bilen İsimden O Altcoin’ler İçin Korkunç Uyarı: En Az Yüzde 60!
Bitcoin’deki Büyük Çöküşleri Bilen İsimden O Altcoin’ler İçin Korkunç Uyarı: En Az Yüzde 60!
Binance’dan Sürpriz Hamle! Hedefte O Altcoin Var!
Binance’dan Sürpriz Hamle! Hedefte O Altcoin Var!
“Büyük Kripto Para Felaketi” İçin Dikkat Çeken Açıklama: 3.5 Milyar Doları Bizde
“Büyük Kripto Para Felaketi” İçin Dikkat Çeken Açıklama: 3.5 Milyar Doları Bizde
Grafikler Konuşuyor: Bu 3 DeFi Altcoin’i 2023’e Damga Vurabilir!
Grafikler Konuşuyor: Bu 3 DeFi Altcoin’i 2023’e Damga Vurabilir!
Bitcoin Yatırımcılarını Uyaran Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Bitcoin Yatırımcılarını Uyaran Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022