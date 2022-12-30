ARK Invest'ın eski kripto başkanı ve kripto para yatırımcısı Chris Burniske, çökmesine rağmen Solana (SOL) fiyatının yükselmesini bekleyen tarafta yer alıyor.

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2022 yılı sona ererken, Solana (SOL) en çok değer kaybedenler listesine girmeyi başardı. SOL, bugüne kadarki yıl bazında kaydettiği fiyat artışının yaklaşık yüzde 95’ini kaybetti. Bununla birlikte, yönetimi altında yaklaşık 15 milyar dolarlık varlık bulunan ARK Invest’ın eski kripto başkanı ve kripto para yatırımcısı Chris Burniske, büyük düşüşe rağmen Solana fiyatının yükselmesini bekleyen tarafta yer alıyor.

SOL’un Yükselmesini Bekliyor

Chris Burniske, bugün attığı bir tweet dizisinde nefret edenlerin aşağı yönlü momentuma destek verirken hala SOL‘un yükselmesini beklediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solana fiyatının gelecekte toparlanacağını ve insanların SOL’u 10 dolardan satın almadıklarından dolayı rahatsızlık duyacaklarını öne sürdü.

Burniske, Solana ile ilgili en sevilen şeyin, inovasyonun bağımsızlığına inanan güçlü adanmışların eşsiz lezzeti olduğunu vurgulayarak Solana’nın durumunu Ethereum ve Cosmos’unkine benzetti. Ona göre bu insanlar donanım bağımlısıyken, doğrulayıcılar topluluğu projeye çılgınca bağlılar. Merkeziyetsiz uygulama (dApp) kurucularının, kripto arka ucunu bildikleriyle yönlendiren Web2 ve Web3’ün bir karışımı olduğunu belirten Burniske, ana akım haline gelen ön uçları üretme becerilerinin artırmaları için daha fazla çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

ARK Invest’in eski kripto başkanı, ayrıca Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in kendisine Solana Blockchain’ini çevreleyen son kriz hakkında da sorular yönelttiğine değindi.

Vitalik Buterin Solana’ya Yardım Edebilir mi?

Solana, 29 Aralık’ta yönünü aşağı çevirerek hızla düşmüş, önemli bir psikolojik seviye olan 10 doların altında gerilemişti. SOL, bu yazının hazırlandığı sırada 9,16 dolardan işlem görüyor. FTX’in iflasına kadar yatırımcıların büyük umutlarla yöneldikleri altcoin’in son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 170’in üzerinde artarak 1.8 milyar dolara kadar çıktı.

Vitalik Buterin, Solana’nın çökmesi üzerine 29 Aralık’ta bir tweet atarak SOL’u desteklediğini gösterdi. Solana Blockchain’in parlak bir geleceği olduğunu vurgulayan Buterin, dışarıdan söylemesinin zor olduğunu ancak topluluğun gelişmesi için bir şans bulmasını umduğunu ekledi.

Buterin’in Solana’ya destek çıkmasının ardından altcoin hızla yönünü yukarı çevirdi ve 8,14 dolardaki dip seviyesinden 10,14 dolara kadar çıktı.