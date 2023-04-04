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Çok Tehlikeliler! Bu Altcoin ve Kripto Borsasına Aman Dikkat!

Adını ezberlemeniz gereken bir borsa ve altcoin var. Son derece tehlikeliler.
17:15
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları 2022 yılında çok fazla iflas gördü ancak insan en büyük olumsuzlukları bile kolayca unutuyor. Fakat hatırlatmak bizim görevimiz. Geçtiğimiz yıl birçok kripto şirketinin iflas etmesine neden olan, müşteri varlıklarıyla marjin işlem açan ve kaçak durumda bulunan kripto hedge fonu 3AC bir kripto para borsası açtı.

OPNX Güvenilir Mi?

Son derece tehlikeli ve riskli bir borsa. 3AC kurucusu Su Zhu ve Kyle Davies tarafından başlatıldı. Firma bugün topluluk üyelerine borsa açılışı ve desteklerinin karşılığı olarak borsa tokeni FLEX‘i dağıttı. Bu altcoin OPNX borsasının yerel tokeni olacak ve muhtemelen adını ilerleyen süreçte daha da duyacağız. Borsa tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Birçoğunuz FLEX’in OPNX’e yerel ekosistem tokeni olarak güç vereceğini biliyor olabilirsiniz. Takdirimizin bir göstergesi olarak, bekleme listesindeki uygun kullanıcıları FLEX coin eşantiyonumuza dahil ettik (yani sizin tarafınızdan herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor).”

CoinMarketCap’e göre, FLEX’in piyasa değeri 256 milyon dolar olarak görünüyor, ancak son 24 saat içinde el değiştiren hacimlerde sadece 796.000 dolar ile çok az işlem görüyor.

OPNX Nedir?

OPNX, kriptonun 2022 kredi krizinin en önemli kurbanları arasında yer alan ve şu anda iflas etmiş olan Three Arrows Capital’in arkasındaki hedge fon yatırımcılarının buluşudur. Eski sınıf arkadaşları, Coinflex CEO’su Mark Lamb ile bir araya gelerek, eski türev borsasının yeniden markalaştırılması yoluyla girişimi başlattı. Borsa, Sam Bankman-Fried’in iflas eden FTX’i gibi başarısız borsalara bağlı iflas taleplerinde trade’i desteklemeyi amaçlıyor. Lambs’in eşi Leslie Lamb, firmanın icra kurulu başkanıdır.

Seyşeller’deki mahkemeler Mart ayında firmanın yeniden yapılandırma planlarını onayladı ve ardından Coinflex OPNX olarak yeniden markalaştı. Coinflex‘in orijinal yeniden yapılandırma teklifinde OPNX’ten ya da yeniden markalaşma planlarından bahsedilmiyordu. Salı günü gönderilen nota göre, OPNX ABD, Kanada ve birkaç Afrika ülkesi de dahil olmak üzere bir dizi bölgede mevcut değil.

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