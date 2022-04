Kripto piyasası, beklenilen ve özlenen günlerine artık kavuşuyor. Bugün itibariyle piyasa, 2 Nisan’dan bu yana süren düşüşlere artık dur diyor ve grafikler yeşilleniyor. Elbette ki bu yeşillenmelere Bitcoin (BTC)’nin %4’e yakın yükselişi önderlik ediyor ve onu takip eden altcoinlerin çoğunluğunun %2 ile %6 arasında artış yaşadığı da görülüyor. Ancak piyasa değerine göre ilk yirmi altcoin arasında olan Terra (LUNA) ve Near Protocol (NEAR), diğer altcoinlerden ayrılarak daha iyi verimli fiyat performansı sergilediğini gösteriyor.

Terra (LUNA)

Bilindiği üzere Terra’nın kar gütmeyen vakfı LFG, Terra’nın stablecoini UST için Bitcoin (BTC) rezervi toplamaya devam ediyor. Vakıf, 10 milyarlık hedefine ulaşmaya çalışırken bu rezerv hem UST için bir kaynak olma özelliği taşırken hem de kısa ve uzun vadede LUNA’nın fiyatına da etki ediyor. Bu fon toplama, yatırımcıları tetikliyor ve hali hazırda güvenilir olan Terra, yatırımcıların da desteği ile daha ileri noktalara taşınıyor.

Piyasa değerine göre kripto para birimleri arasında sekizinci sırada bulunan Terra (LUNA), bu yazı yazılırken son 24 saatteki %8’in üzerindeki artışıyla yaklaşık 90,15 dolardan işlem görüyor. LUNA, 14 Nisan’dan beri ciddi bir düşüş trendi gösteriyordu. Bugün LUNA, bunu kırarak haftalık kazancını %10’a kadar çıkarmayı başladı. Ayrıca bu LUNA’nın aylık olarak kaybettiği fiyat değerini toparlamasına yetmiyor ve LUNA aylık olarak %2’e yakın düşüşünü devam ettiriyor. Ancak LUNA, bu yükselişlerine devam ederse 6 Nisan’da gördüğü 117 dolara kadar çıkabilir hatta yeni ATH’lere bile yol alabilir.

Near Protocol (NEAR)

Mart ayı boyunca düşüşler yaşanırken piyasaya meydan okuyan ve aksi yönde grafik ivmesiyle yükseliş sergileyen Near Protocol (NEAR), bu yazı yazılırken son 24 saatteki %13’ün üzerindeki artışıyla 17,36 dolardan işlem görüyor ve bugünün en iyi performans sergileyen altcoini oluyor. Piyasa değerine göre ilk yirmi altcoin arasında NEAR, bu iki haneli yükselişi sağlayabilen tek altcoin olarak da göze çarpıyor.

Buna ek olarak NEAR, haftalık %8 ve aylık ise %52 kadar artışıyla yatırımcılarına şimdiden kazandırmaya başladı bile. NEAR, 8 Nisan’da 19 dolara kadar ulaşabilmiş ancak bu fiyat direncini kıramamıştı. Her ne kadar NEAR, uzun vadeli bir artışta gözükse de ancak bu fiyat direnci kırabilirse gerçek artışlarını gösterebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.