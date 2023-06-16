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COINTURK platformunun İngilizce versiyonu olan COINTURK NEWS yayın hayatına başladı.

2014 yılından beri kripto paralar ve blockchain teknolojileri hakkında yayınladığımız 40.000’e yakın içerik ile yaklaşık 10 yılda Türkiye’de milyonlarca kişiye ulaştık. Bize her zaman güvenen tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tecrübemizi artık İngilizce yayınlarımızla tüm dünyayla paylaşmaya başladık!

COINTURK NEWS’i yakında duyuracağımız farklı konsept ve formatlarla kısa sürede bir dünya markası haline getirmeyi planlıyoruz. “COINTURK NEWS” şimdiden ABD ve İngiltere başta olmak üzere tüm dünyadan binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Kesintisiz ve yenilikçi çalışmalarımız sonucunda dünyada saygın bir konumda bulunan COINTURK markasının COINTURK NEWS ile erişimini, kısa bir sürede geniş kitlelere yaymasını planlıyoruz. Bu çerçevede oluşturduğumuz program çerçevesinde ilerlediğimizi siz değerli okurlarımıza duyurmak isteriz.

Eğer bir kripto para meraklısıysanız bizi takip etmeye devam edin. COINTURK 10 yıldır olduğu gibi daima burada olacak ve sizden aldığı destek ile yoluna emin adımlarla devam edecek!