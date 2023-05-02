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Coinbase’den Resmi Duyuru: Uluslararası Ölçekte Faaliyet Gösterecek Yeni Bir Platform Başlatılıyor!

Coinbase, kurumsal müşteriler için dijital varlıklara erişimi genişleten Coinbase International Exchange'in lansmanını duyurdu.
16:49
2 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacimleri bakımından Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren en büyük kripto para borsası olan Coinbase, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile önemli bir duyuru yaptı. Coinbase, kurumsal müşteriler için dijital varlıklara erişimi genişleten Coinbase International Exchange’in lansmanını duyurdu.

Coinbase’den Resmi Duyuru

İşlem hacimleri bakımından en büyük ABD merkezli kripto para borsası olan Coinbase, Twitter hesabından gün içerisinde yaptığı bir paylaşım ile kurumsal müşteriler için dijital varlıklara erişimi genişleten Coinbase International Exchange’in lansmanını duyurdu. Coinbase, yaptığı duyuruda kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin dünya çapında ekonomik özgürlüğü ve fırsatları arttırabilme potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını ve bu bağlamda yeni ürünler geliştirerek ekosisteme katkı sağlamaya çalışmaya devam edeceklerini belirtti:

“Coinbase’de, kriptonun faydasını ve benimsenmesini genişleten güvenilir ürünler oluşturarak finansal sistemin güncellenmesine yardımcı olmak için çok çalışıyoruz çünkü kripto ve blockchain teknolojisinin dünya çapında ekonomik özgürlüğü ve fırsatları artırma yeteneğine sahip olduğuna inanıyoruz.”

“Coinbase International Exchange”

Yapılan duyuruya göre Coinbase International Exchange (Coinbase Uluslararası Borsası), ABD dışındaki düzenlemelere uygun bölgelerde bulunan kurumsal kullanıcıların kalıcı vadeli işlemler yapmasına izin verecek bir küresel platform olarak tabir edildi:

“Coinbase International Exchange, ABD dışındaki uygun yargı bölgelerinde bulunan kurumsal kullanıcıların kalıcı vadeli işlemler yapmasına izin verecektir. Dijital varlıklar için küresel bir kalıcı vadeli işlem borsası oluşturmak, Coinbase’in güvenilir ürün ve hizmetlerini Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayan dijital varlık kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirerek finansal sistemin güncellenmesini desteklemeye yardımcı olacaktır. Giderek daha fazla pazar, düzenleyici çerçevelere sahip kripto merkezleri haline gelmek için ilerledikçe, bu uluslararası borsayı başlatmak için doğru anın olduğuna inanıyoruz.”

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