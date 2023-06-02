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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in düzenlenmiş türev kolu Coinbase Derivatives Exchange, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, 5 Haziran’dan itibaren kurumsal müşterilerine büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altoin Ethereum (ETH) türevlerini sunacağını duyurdu.

Geçen yıl Nano Bitcoin ve Nano Ethereum Türevleri İle Öne Çıkmıştı

Son 24 saatte ürettiği 824.73 milyar dolar hacim ile dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Coinbase, yaptığı açıklamada geçen yıl nano Bitcoin (BIT) ve nano Ethereum (ETI) türevlerinin sunulmasının ardından artan kurumsal talebi karşılamak üzere normal boyutlu türevlerin oluşturulduğunu belirtti.

Türev başına sırasıyla 1 BTC ve 10 ETH büyüklüğündeki BTI ve ETI türevleri, aylık olarak ABD doları cinsinden ödenecek ve kurumsal yatırımcıların piyasadaki yatırımlarını korumasına, piyasaya ilişkin uzun vadeli görüşlerini ifade etmesine veya türevleri karmaşık ticaret stratejilerinde kullanmasına imkan tanıyacak.

Güncel fiyatlarla BTI ve ETI türevleri sırasıyla 30 bin dolar ve 20 bin olar nominal değere sahip. Coinbase, BTI ve ETI’nin geleneksel türevlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük ücretlerle sunulacağını belirtirken, uygulanacak ücretleri henüz açıklamadı.

Yatırımcıların Kripto Para Türev Piyasasına İlgisi Yüksek

Kripto para türev piyasası, kripto para piyasasındaki durgunluğa ve çoğunlukla düzenlenmemiş olmasına rağmen son 24 saatte borsalarda ulaşılan 134 milyar doların üzerinde nominal hacimle yatırımcılar arasında son derece popüler bir pazar olmaya devam ediyor.

Veriler, yalnızca BTC ve ETH’in fiyatını takip eden türevlerin hacminin 25 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Coinbase, son hamlesi ile kripto para türev piyasasındaki pazar payını, özellikle de kurumsal yatırımcılar nezdindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

Dev kripto para borsası Binance, kripto para türev piyasasını da domine ediyor. 32.99 milyar dolar piyasa değeri ile Binance’in kripto para türev piyasasında en yüksek hacimin üretildiği kripto para borsası konumunda. İkinci sırada ise 10.84 milyar dolar ile OKX yer alıyor.