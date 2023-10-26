  Coinbase Raporuna Göre Genç Kuşak Amerikan Rüyasını Kriptoda Arıyor

Kripto para piyasasına ilişkin yeni paylaşılan bir Coinbase raporuna göre Z Kuşağı ve Y Kuşağı olarak adlandırılan genç kuşaklar, geleneksel Amerikan rüyası ve finansal sistemle ilgili hayal kırıklığı yaşıyor. Rapor genç Amerikalıların kripto gibi finansal bağımsızlığa giden geleneksel olmayan yollara eski kuşaklara göre daha açık olduğunu gösteriyor.

Genç Kuşaklara Göre Amerikan Rüyası

Coinbase raporuna göre gençler; kısmen yüksek konut maliyetleri, enflasyon ve modası geçmiş bir sistem nedeniyle Amerikan rüyasını ulaşılabilir bulmuyor. Finans alanında geleneksel yolları izlemek yerine daha esnek olan ve eski aracı kurumlara dayanmayan yeni iş, mülkiyet ve finans modellerini aktif olarak inşa ediyorlar.

Ayrıca genç nesiller aktif olarak yeni ekonomik beklentileri keşfetmeye devam ediyor. Rapora göre bu sistemi modernize etmek için kripto para gibi teknolojilerden güç alarak modernize edilmiş bir sistem ve Amerikan rüyasının gençleştirilmiş bir versiyonu için hazırlık yapıyorlar.

Raporda yer alan detaylara göre genç kuşakların neredeyse %38’i kripto ve blockchain teknolojisinin geleneksel finansın ötesinde ekonomik fırsatlar sunduğunu düşünüyor. Yaşlı bireylerde bu oran sadece %26 olarak açıklandı.

2028 Seçimlerine Genç Kuşak Damga Vuracak

Gençlerin %31’i kripto para varlıklara sahipken yaşlı bireylerde bu oran sadece %12’de kaldı. Gençlerin %16’sı küresel bir para birimi olarak kripto varlıklara daha fazla ilgi gösterirken bu oran yaşlılarda %10 olarak açıklandı. Gençlerin %38’i kripto para piyasasının finansın geleceği olacağını düşünüyor.

Raporda yer alan bir bölüme göre gençler sadece kripto paraya sahip olmakla kalmıyor ayrıca iş potansiyelinin farkına vararak kripto para eğitimi de alıyorlar. Brookings Research’e göre genç kuşaklar 2024’te ileri görüşlü adaylara oy vermek isiyorlar ve şu anda oy verme çağındaki nüfusun yaklaşık %40’ını oluşturan Y ve Z kuşağı, 2028’e kadar oy verme çağındaki Amerikalıların çoğunluğunu oluşturacak.

Raporda ayrıca genç kuşağın %51’inin 2024 seçimlerinde kripto lehine adayları desteklemeye istekli oldukları açıklandı. Gençlerin %39’u politikacıların gelecek nesillere fayda sağlamak için kripto para birimi ve blockchain teknolojisi gibi girişimleri desteklemesi gerektiğine inanıyor.