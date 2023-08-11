Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, SEC tarafından açılan dava ile kesinlikle çok kan kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Önde gelen kripto para borsalarından Kraken ise bu boşluğu dolduran yegane platform oldu.

Kraken Artık Lider

Kraken kripto para borsası, Coinbase’in kaybettiği hacmi elde etmiş gibi gözüküyor. Dessislava Laneva tarafından atılan bir tweete göre ABD merkezli borsalardaki altcoin piyasa derinliği yavaş yavaş Kraken’e kaydı. Daha önce Coinbase’in ağır bir üstünlüğe sahip olduğu bu tabloda artık Temmuz ayının lideri Kraken oldu.

Toplamda Coinbase yine önde olsa da Kraken’in en son ayın tablosunda en likit altcoin borsası olması kesinlikle büyük bir değişime işaret ediyor.

Kraken kripto para borsası Ocak 2023 itibarıyla ABD’deki altcoinlerin likiditesinin %39’unu sağlıyorken Coinbase %45’lik dilime sahipti. Binance US ise aynı zamanda %7’lik likiditeye sahipti. Diğer altı kripto para borsasının ise %9’luk dilime sahip olduğu görülüyor.

Kraken Pro, Liderlikte Etkili Oldu

Kaiko tarafından yapılan araştırmada Kraken’in piyasa hacminin ise kısa süre içerisinde %47’e yükseldiği görülüyor. Coinbase burada %41’lik dilime gerilerken Binance US ise yaşadığı büyük kayıp ile %1 seviyesine kadar çekildi.

Binance US’e karşı açılan menkul kıymet davasında da borsaya büyük bir zarar verildi ve aslında Coinbase ile benzer bir durum ortaya çıktı. Coinbase kripto para borsası Binance US’e göre çok daha büyük olsa da Binance US’in kaybı çok daha fazla oldu. Binance’in global birimi ise uluslararası piyasalarda liderliğini devam ettiriyor.

Kraken sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamada ise borsanın bu performans artışının Kraken Pro isimli yeni platformun piyasaya sürülmesinden kaynaklı olduğu belirtildi. Kraken kesinlikle diğer borsalara göre ön plana çıkmaya devam ediyor ve ABD’deki likidite el değiştiriyor. Global piyasalarda ise Binance gibiler hala birinci sırada yer alıyor ve global piyasada taşlar çok fazla yerinden oynamıyor.