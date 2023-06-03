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  •   Coinbase CEO’sundan Regülatörlere Eleştiri: “ABD’nin Mevcut Politikalarından En Çok Çin Kazançlı Çıkacak”

Coinbase CEO’sundan Regülatörlere Eleştiri: “ABD’nin Mevcut Politikalarından En Çok Çin Kazançlı Çıkacak”

Özet

  • Coinbase CEO'su Brian Armstrong, kripto düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Armstrong, ABD'li regülatörlerin kripto düzenlemelerine olan mevcut yaklaşımından en çok Çin'in kazançlı çıkabileceğini belirtti.
  • Ayrıca Biran Armstrong'a göre ABD'nin teknoloji liderliğindeki konumu da mevcut düzenleyici yaklaşımın devam etmesi durumunda tehlikede.
17:40
3 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, kripto düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve ABD’li regülatörleri hedef aldı. Armstrong, ABD’nin mevcut kripto para politikalarından ve kripto düzenlemelerine olan yaklaşımından en çok Çin’in kazançlı çıkacağını dile getirdi ve ABD’nin teknoloji liderliği konumunun da tehlikede olduğunu öne sürdü.

Kripto Şirketleri ile ABD’li Regülatörler Arasındaki Gerilim Artıyor

Son dönemlerde bazı kripto şirketleri arasında yaşanan iflaslar ve çöküşler, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların daha katı kripto düzenlemeleri benimsemesine neden oldu. Bu süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok regülatör kurum, Binance de dahil olmak üzere birçok kripto şirketine çeşitli soruşturmalar başlattı. Kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki bu gerilimin artmasıyla beraber, düzenleyici kurumların kripto düzenlemelerine olan yaklaşımının kamuoyunda bir tartışma konusu olmasına neden oldu. Grayscale, Coinbase ve Binance gibi kripto hizmeti veren birçok şirketin yetkilileri, ABD’de henüz net bir düzenleyici çerçevenin olmadığını dile getirerek son dönemlerde regülatörleri çokça eleştirdi.

Son olarak konuya ilişkin bir açıklama da Coinbase CEO’su Brian Armstrong oldu. Armstrong, ABD’nin mevcut kripto para politikalarından en çok Çin’in kazançlı çıkacağını öne sürdü.

Coinbase CEO’sundan Açıklamalar

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Biran Armstrong, kripto düzenlemelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu ve ABD’li regülatörlerin kripto düzenlemelerine olan mevcut yaklaşımını eleştirdi. Armstrong, Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto düzenlemelerine olan mevcut yaklaşımından en çok kazançlı olacak ülkelerden birinin Çin olduğunu öne sürdü. Mevcut düzenleyici yaklaşımın kripto şirketlerini de denizaşırı ülkelere yönlendirdiğini dile getiren Brian Armstrong, ABD’nin mevcut teknoloji liderliğindeki konumunun da ilerleyen zaman dilimleri adına tehlikede olduğunu ifade etti.

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