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Çoğu Yatırımcı Bunu Bekliyordu, Belli Oldu! Dev Bitcoin Balinası Kararını Verdi!

Kripto para ticaret platformuna karşı talepleri satın alan Mt. Gox Yatırım Fonu'nun bu yılın sonunda kendisine iade edilecek olan Bitcoin'leri (BTC) elden çıkarmak gibi bir niyeti yok.
08:08
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in yakın tarihli bir haberine göre, kripto para ticaret platformuna karşı talepleri satın alan Mt. Gox Yatırım Fonu’nun bu yılın sonunda kendisine iade edilecek olan Bitcoin‘leri (BTC) elden çıkarmak gibi bir niyeti yok.

Fon Eylül Ayında Ödeme Almayı Tercih Etti

Mt. Gox Yatırım Fonu, kripto para borsasının çöküşüyle ilgili tüm yasal işlemlerin sonuçlanmasını beklemek yerine Eylül ayında erken bir ödeme almayı tercih etti. Ödeme, yaklaşık yüzde 70’i Bitcoin ve yüzde 30’u nakit olmak üzere toplam tahsil edilebilir tutarın yüzde 90’ını oluşturuyor. Bununla birlikte, fonun almayı beklediği Bitcoin miktarı tam olarak açıklanmış değil.

UBS analistleri, yaklaşan Mt. Gox alacaklılarına yapılacak geri ödemelerin Bitcoin fiyatını etkileme olasılığının düşük olduğunu bildirdiler. Analistler, geri ödemelerin piyasa üzerindeki etkisini tahmin etmenin zor olduğunu ve erken benimseyenlerin çoğunun hala kripto paralara inanlar olması nedeniyle çoğunun piyasaya ulaşmasının olası olmadığını öne sürüyor.

Alacaklılar, fiat veya kripto para ile yapılacak ödemeleri seçme seçeneği ile Eylül ayında fon almaya hazırlanıyor.

Mt. Gox Rehabilitasyon Planında Yeni Tarih Belirlendi

Yakın zaman önce birdiğimiz gibi Mt. Gox rehabilitasyon planı kapsamında alacaklıkların ödeme tercihlerini kaydetmeleri için belirlenen son tarih ertelendi. Seçim ve kayıt için yeni son tarih 10 Mart 2023’e çekilerek alacaklılara süreci tamamlamaları için daha fazla zaman tanınmış oldu.

Mt. Gox’un rehabilitasyon planı birkaç yıldır geliştirilme aşamasındaydı. Bilindiği gibi kripto para borsası, 2014 yılının başlarında büyük bir hack saldırısına uğramış ve bu saldırının sonucunda iflas ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 421.1 milyar dolar piyasa değeri ve gün içinde kaydettiği yüzde 1,77 düşüşle 21 bin 759 dolardan işlem görüyor.

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