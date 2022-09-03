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Kripto para yatırım şirketi BKCM’nin CEO’su Brian Kelly, projenin büyük bir ağ güncellemesini başlatmasından günler önce Ethereum‘a (ETH) ilişkin görüşlerini paylaştı ve büyük bir riske dikkat çekti.

“Gerçekten Büyük Bir Risk Var”

CNBC’ye katkıda bulunan Brian Kelly, Fast Money programının yeni bir bölümünde ilk olarak Ethereum yatırımcılarının, ETH‘nin enflasyon mekanizması nedeniyle karlı işlemler için beklendiği gibi büyük kazançlar sağlayamayabileceğini öne sürerek “Bence muhtemelen daha çok ‘haberi sat’ olayı yaşanacak ki bu belki de o kadar sezgisel değil çünkü kripto paralarda genellikle haber alınmak istenir. Ancak herkes The Merge güncellemesini satın almak istediği için Ethereum alıyor ve şimdi sözde bir kazanç sağlayacak. Bil diye söylüyorum, bu gerçek bir kazanç olmayacak. Enflasyon ödüllerini geri alıyorsunuz, bu yüzden para birimi enflasyon karşısında dengeleniyor. Bu gerçekten bir kazanç değil.” dedi.

Kelly, ETH’nin Eylül ayı ortasında iş kanıtından (PoW) hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçişinden önce yatırımcı heyecanının kaçınılmaz olarak bir satışa neden olacağını, ancak daha korkutucu bir olasılığın daha bulunduğu konusunda uyardı: Ethereum fiyatını ve projenin kendisini olumsuz yönde etkileyebilecek teknik bir hata veya güncellemenin başarısız olması.

Muhtemelen The Merge’ye giderken bir haberi sat olayı için daha yüksek bir potansiyel durum var. Teknik bir arıza da yaşanabilir. Sadece bu değil, Ethereum hard fork’lanacak (sert çatallanma) olursa uygulamaların ne olacağına dair çok fazla soru işareti var. Bir harf fork ortaya çıkabilir ve bir değil iki veya üç farklı Ethereum olabilir. O zaman bir merkeziyetsiz uygulamadan birden fazla olacak ve ardından ne olacak? Bence Ethereum’un The Merge’si için insanların verdiği krediden daha büyük bir risk var.

Ethereum = Teknoloji Hissesi

Piyasalara daha geniş bir açıdan bakan analist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum arasındaki temel farkları vurgularken kripto paraların teknoloji hisse senedi sektörüyle ilişkisini ele alarak şunları söyledi:

Çok yüksek oldu. Nasdaq ile Bitcoin korelasyonu yüzde 60 civarında bir yerde. Nasdaq ile Ethereum korelasyonu, son 30 günde yüzde 70 civarında bir noktaya geldi. Kripto para, 2 kat kaldıraçlı, üçlü Q ETF (borsa yatırım fonu) gibi etkili bir şekilde hareket ediyor. Bence burada biraz nüans var, Bitcoin‘in kendisi bir teknoloji hissesi değil. Kesinlikle alternatif bir para birimi. Dijital altın. Bugün birçok hükümetin yaptığı gibi, ülkenizin para birimi yok edildiğinden buna ihtiyacınız var. Öte yandan Ethereum, bir şekilde bir teknoloji hissesi olarak düşünülebilir çünkü bugün teknoloji hisse senetlerinin yaptığı birçok şeyi adeta sarsarak yeniden yaratılmasını sağlayacak. Günlük aktif kullanıcıları Twitter, Facebook ve Google gibi yerlerden uzaklaştırdığı ölçüde, Ethereum’un bir teknoloji hissesi olması için söylenecek bir şey olduğunu düşünüyorum.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 19 bin 838 dolardan alınıp satılırken, ETH ise bin 556 dolardan işlem görüyor.