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Zincir üstü (on-chain) veri merkezi Nansen’in CEO’su Alex Svanevik tarafından paylaşılan verilere göre, Circle‘ın stablecoin’i USD Coin (USDC), Ethereum Blockchain’inde günlük işlem sayısı ile Tether’in USDT’sini geride bıraktı.

USD Coin’in Yükselişi

Nansen CEO’su Alex Svanevik’in paylaştığı veriler, Ethereum Blockchain’deki günlük işlem sayısı bakımından USDC‘nin USDT’yi geride bıraktığını gösteriyor. Bu, piyasa katılımcılarının Ethereum ağında ağırlıklı olarak 2’nci en büyük stablecoin olan USDC‘yi kullandıkları anlamına geliyor.

Circle’ın dolara endeksli stablecoin’i henüz USDT‘yi piyasa değeri bakımından geçebilmiş değil. İki kripto para şu anda sırasıyla 67.8 milyar dolar ve 55.5 milyar dolar değerinde. Bununla birlikte, USDT’nin geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir dizi stablecoin çöküşünün ardından piyasa değerini istikrarlı bir şekilde kaybetti. USDT, ayrıca kripto para ekonomisinin can damarı olmaya devam ettiği için USDC (sırasıyla 55 milyar dolar ve 5,7 milyar dolar) üzerindeki günlük işlem hacminde önemli bir liderliğe sahip.

Tether, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile iflasın eşiğinde olduğu iddia edilen ve son derece güç durum olan kripto para şirketi Celsius’dan hiçbir şekilde etkilenmediğini açıkladı. Şirket, ayrıca yüksek negatif primle işlem gören Çin ticari kağıtlarını elinde bulundurduğuna dair söylentileri de yalanladı. Yakın zaman önce The New York Times’a konuşan Tether CTO’su Paolo Ardoino, şirketin USDT’lerini son kuruşuna kadar kullanmaya istekli olacağını söyledi.

USDT, en büyük algoritmik stablecoin TerraUSD’nin (UST) çöküşünün ardından Mayıs ayında ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldı girdi kısa bir süre için dolar sabitini kaybetti. USDT, sektör uzmanları, düzenleyiciler ve ekonomistlerin dolar sabitinin sağlanması noktasında yeterli şeffaflığın sunulmadığı iddiasıyla karşı çıkanların neden olduğu baskıdan ötürü USDC karşısında savunmasız kalmaya devam ediyor. USDC, özellikle son bir ayda USDT karşısında piyasa değerini iyiden iyiye artırmış durumda ve pek çoğuna göre yakın vadede USDT’yi tahtından edebilir.

Stablecoin’lerin Varlık Mücadelesi

Diğer stablecoin’ler de pazardan daha büyük pay alma mücadelesi veriyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın stablecoin’i Binance USD (BUSD) de onlardan biri. BUSD, 17.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 3’ncü stablecoin.

Öte yandan UST’nin çöküşü ile algoritmik stablecoin’leri çevreleyen olumsuzluklar sürüyor. UST’nin hemen ardından piyasaya sürülen TRON’un algoritmik stablecoin’i USDD 13 Haziran’dan bu yana sabitini kaybetmiş durumda. USDD, 19 Haziran’da 0,9317 dolara kadar geriledi ve yazım sırasında 0,9509 dolardan işlem görüyor.