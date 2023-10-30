Chainlink’te (LINK) Son 16 Ayın Zirvesi! Yükseliş İvmesi Sürecek Mi?

Boğalar yükselişini daha da devam etmeye çalışırken Chainlink (LINK) fiyatı 11 dolar aralığında sabit kaldı. Uzmanların zincir içi analizi, önümüzdeki günlerde uzun süreli bir konsolidasyon aşamasını tetikleyebilecek 3 kritik ölçütün yerini tespit ediyor.

Chainlink’te 16 Ayın Zirvesi

Chainlink, geçen hafta içerisindeki kripto para pazarındaki ralli sırasında 11,50 dolar ile 16 ayın zirvesine ulaştı, ancak fiyatlar o zamandan bu yana sabit kaldı. Peki, Chainlink fiyatının daha fazla yükselişini engelleyen başlıca faktörler neler?

Popüler altcoin, geçen hafta kripto paranın en çok kazananlar tablosunda hızla yükselirken medyanın dikkatini çekti ve bu süreçte 16 aylık yeni bir fiyat zirvesine ulaştı. Holder’lar büyük bir kar elde etme yönelimine girişmemiş olsa da zincir içi veriler, Chainlink ağ faaliyetinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Paylaşılan CryptoQuant grafiği, Chainlink’in 23 Ekim’de 8.086 aktif adres ile 3 ayın zirvesini kaydettiğini gösteriyor. Ancak 24 saat sonra LINK fiyatı 2022’den bu yana ilk kez 11,50 dolara yükseldi. Ancak 23 Ekim tarihinden bu yana LINK aktif adresleri istikrarlı bir şekilde düşerek 29 Ekim itibarıyla 3.233’e ulaştı. Bu durum bir hafta içinde günlük ağ aktivitesinde %60 oranında bir düşüşe işaret edebilir.

Günlük aktif adresler metriği, mevcut kullanıcıların bir Blockchain ağına katılma oranını tahmin eder. Aktif adreslerdeki düşüş, projenin sunduğu temel hizmetlerin daha az talep çektiğini ima ettiğinden genellikle düşüş eğilimi gösterebilir. Chainlink’in ağ aktivitesinin geçtiğimiz hafta %60 oranında azaldığını gösteriyor.

Santiment Raporlarının Detayı

Chainlink’in geçen ayki fiyat yükselişi, gerçek dünya varlıkları (RWA) ve varlık tokenizasyonu ilgisinin ortasında ekosisteme katılan yeni kullanıcıların ordusu tarafından desteklendi. Ancak son zincir içi veri okumaları, geçen hafta işlerin olumsuz bir hal aldığını işaret edebilir.

Santiment’e göre Chainlink ağında oluşturulan yeni adresler önemli ölçüde azaldı. Ayrıca Chainlink ağ büyümesinin 23 Ekim’de 2.465 ile 110 günlük zirveye ulaştığını gösteriyor. Ancak yukarıda gözlemlenen aktif adres eğilimine benzer şekilde ağ büyüme rakamları da %60 düşüş göstererek 29 Ekim itibarıyla 1.008 yeni adrese ulaştı.