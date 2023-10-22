Chainlink (LINK) Fiyat Artışı Devam Eder Mi? LINK Coin Yorumları

Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,15 trilyon dolar eşiğine ulaştı ve LINK Coin süreçte pozitif ayrıştı. LINK Coin fiyat artışının birçok sebebi var. RWA alanındaki ilgi ve teknik cephedeki kırılmaya son 24 saatte değinmiştik. Şimdiyse incelememiz gereken on-chain tarafından neler olup bittiği olmalı. LINK Coin yükselişi sürecek mi?

Chainlink (LINK) Yorum

Chainlink kurucusu Nazarov birkaç hafta önce kurumsal cephede blockchain tabanlı çözümlere ilginin son derece yüksek olduğunu söylemişti. CCIP ile Chainlink kurumsal talebe cevap vermek için çok önemli bir adım attı. Aynı dönemde Swift ile ortak çalışmaları büyük ses getirdi. Tüm bunlar olurken BTC fiyatının yükselişe geçmesiyle LINK Coin şaşırtıcı olmayacak biçimde yüzde 20 arttı.

On-chain okumalar devam eden yükselişin balina ilgisiyle de desteklendiğini gösteriyor. Santiment’in verileri, Chainlink ağının balina işlemlerinde ve benzersiz adreslerin etkileşim sayısında 3 ayın en yüksek seviyelerine işaret ediyor. Aynı zamanda işlem hacminde de kayda değer bir artış oldu.

LINK Coin Yorumları

Yatırımcıyı motive eden şeyler vardır ve bunları takip etmek zordur. Onun yerine bu alandaki nispeten tecrübeli büyük sermayeleri izlemek de size fayda sağlar. Balinalar birçok önemli gelişmenin ve uzun vadede iyimserliği tetikleyen olayların sonucu olarak birikim aşamasına geçiyor. LINK Coin balinaları yükseliş beklentisiyle alım yapıyor.

LINK Token birçok on-chain metrikte fiyat artışını destekler performans gösteriyor. Ancak Chainlink protokolü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Aktif kullanıcı ve ağ gelirinde yüzde 50’ye yakın bir düşüş oldu. Bunu genel piyasa hacimsizliğiyle ilişkilendirmek mümkün çünkü DeFi platformlarının daha sakin günler geçirmesi Chainlink’in de iş yükünü hafifletiyor.

Nitekim Dune Analytics verileri bunu destekliyor.

Peki bundan sonra ne olacak? Bitcoin eğer aylardır olduğu gibi tekrar zirveden döner ve 26.000 bölgesini hedefleyecek şekilde aşağı salınırsa hacimler daha da düşecektir. Altcoinler çift haneli kayıplar yaşayacak ve orta vadede düşüşün devamı hissiyatı belirginleşecek. Ancak 2021 boğasının başlangıcındaki gibi istikrarlı yükseliş dönemine girdiyse LINK Coin için 10 doların altındaki fiyat ucuz kalabilir. Chainlink ağ gelirinden LINK Token fiyatına ve hatta genel piyasa hacmin/ilgisine kadar her şey BTC fiyatı tarafından domine ediliyor.