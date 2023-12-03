Chainlik Yükselişi Devam Edecek mi? İki Ana Başlıkta LINK Yükselişini İnceliyoruz

Kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde başlayan yükseliş trendi ivme kazanmaya devam ediyor. Buna göre Chainlink fiyatı Haziran 2023’te yaklaşık 4,70 dolar olan yılın en düşük seviyesinden bugüne kadar %240’ın üzerinde yükseliş yaşadı. Bununla birlikte Chainlink, dikkat çeken birçok veri ve teknik analize göre önümüzdeki günlerde ve haftalarda yükselişine devam edebilir mi? Birlikte inceliyoruz.

LINK Yükselişi Devam Edecek mi?

LINK fiyatı Kasım 2023’ten bu yana yükselen üçgen formasyon yapısı içinde hareket etmeye devam ediyor. Yükselen üçgen formasyonu, bir yükseliş trendi ile oluştuğunda fiyatın yükseliş senaryosu dahilinde devam etmesi ile biliniyor. Fiyat, üst trend çizgisinin üzerine çıktığında ve üst ve alt trend çizgileri arasındaki fark kadar yükseldiğinde formasyon hedefi tamamlanmış oluyor.

Buna göre LINK, Aralık 2023’te benzer bir kırılma yaşayabilir ve şu anda üçgenin 16 dolar seviyesindeki üst trend çizgisinin etrafında işlem görüyor. Eğer fiyat konusu direnç seviyesinin üzerine kararlı bir şekilde yükselirse o zaman, üçgen kırılma hedefi mevcut fiyat seviyelerinden %20 artışla 19,50 dolar üzerini hedefleyecektir.

On-Chain Verilerinde Dikkat Çeken Gelişmeler

Chainlink’in Aralık 2023’te hedeflenen %20’lik potansiyel yükselişine ilişkin teknik analizin yanısıra kripto borsalarında bulunan LINK arzını izleyen verilerden de geliyor. 3 Aralık itibarı ile kripto borsalarında Şubat 2020’den bu yana en düşük seviye olan yaklaşık 150,39 milyon LINK bulunuyordu. Bu veri, Ağustos ayında yaşanan 185,71 milyon LINK arzı ile 2023 zirvesine kıyasla %19’luk bir düşüşe işaret ediyor ve bu arz daralması token değerinde %150’lik bir artışla birlikte gerçekleşti.

Borsalardaki token arzının azalması, yatırımcıların LINK varlıklarını diğer varlıklar karşılığında satmak yerine ellerinde tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Bu nedenle talep azalmazsa LINK’in 2023 boğa koşusuna devam etme potansiyeli gittikçe artıyor.

Blockchain veri analiz platformu Santiment tarafından takip edilen verilere göre LINK’e yönelik güçlü talep balinalar arasında devam ediyor. Bu durum özellikle Chainlink’in en büyük 200 balina adresinin Kasım ayının başından bu yana 50 milyon dolar değerinde LINK token biriktirmesi ile daha da belirginleşiyor. Bu gelişme, LINK’in piyasa değerlemesinde %50’lik bir artışla aynı zamana denk geliyor ve balinaların LINK’e yönelik en yüksek seviyeler de bile biriktirdiğini gösteriyor.