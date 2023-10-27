  Çarpıcı Araştırma! Yatırımcıların Bitcoin, Ethereum, Polygon Gibi Kripto Paralarda Ezber Bozan Eğilimi!

DeSpread Research’ün araştırmasına göre Güney Koreli kripto para yatırımcıları bazı popüler altcoin’leri ve küçük çaplı altcoin’leri tercih ediyor. Bu bulgu Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paraların ülkede düşük işlem hacmine sahip olmasıyla doğrulanırken, yatırımcıların altcoin’lerdeki daha yüksek kar potansiyelini yakalamak istedikleri görülüyor.

Güney Koreli Yatırımcılar Küçük Çaplı Altcoin’lerin Peşinde

DeSpread Research‘ün yaptığı araştırmaya göre Güney Kore’deki aktif kripto para yatırımcıları ve yerel kripto para borsaları hacim olarak küresel rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor. Araştırmaya göre Güney Koreli yatırımcılar ağırlıklı olarak popüler altcoin’ler ve küçük çaplı altcoin’lerle ilgileniyor.

Raporda, Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi‘nin (KoFIU) anketine göre ülkedeki kripto para yatırımcılarının sayısının bu yıl yaklaşık 6 milyona veya nüfusun yüzde 10’una ulaştığı belirtilerek “Bu yatırımcıların çoğunluğu öncelikle merkezi kripto para borsaları civarında yoğunlaşan yatırım faaliyetlerinde bulunuyor ve bu da merkezi kripto para borsalarının Güney Kore’nin kripto para piyasasındaki etkisini önemli hale getiriyor.” denildi.

Mart ayından bu yana, dünya çapındaki merkezi kripto para borsaları Bitcoin’in fiyatının yatay hareket etmesiyle işlem hacimlerinde büyük düşüşler gördü. Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit gibi yerel kripto para borsaları, Temmuz ayına kadar işlem hacimleri ile piyasa lideri Binance’i geride bırakan hacim artışıyla bu eğilimi tersine çevirmeyi başardı. Ülkedeki kripto para borsalarının işlem hacmindeki büyük artışın nedenlerinden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple’a açtığı davada olumlu bir karar çıkmasının ardından XRP‘nin fiyatında ve işlem hacminde yaşanan artış oldu.

DeSpread Research araştırması için hazırladığı raporda Ripple için ayrı bir başlık açarak “Güney Koreli kripto para borsaları Ripple ile ilgili haberlere patlayıcı bir tepki verdi. Güney Koreli dört büyük kripto para borsasının Haziran ayında ürettiği hacim 27 milyar dolar olarak kaydedilirken, Temmuz ayında kaydedilen işlem hacmi bir önceki aya göre yüzde 37 artarak 37 milyar dolara yükseldi” notunu düştü.

Raporda, Güney Koreli yatırımcıların altcoin’lere büyük ilgi duydukları ancak Bitcoin, Ethereum büyük kripto paralara olan ilgilerinin sınırlı olduğu belirtilerek “Upbit’teki bireysel yatırımcıların çoğunluğu, yüksek kar potansiyeline sahip altcoin’lere ilgi gösteriyor ve bu ilginin beraberinde gelen yüksek riskleri kabul ediyor. Bu durum, Güney Kore piyasasında altcoin ticaretinin oranın yüksek olmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor” açıklamasına yer verildi.

Araştırmaya göre Bitcoin, Ethereum ve Polygon (MATIC) gibi küresel pazara hakim olan kripto paralar dünya çapında büyük işlem hacimlerine sahipler ancak Upbit’te işlem hacimleri şaşırtıcı derecede düşük seviyelerde. DeSpread Research’e göre bu olgu, Upbit’in küresel pazara kıyasla benzersiz özelliklere sahip olduğunu, yatırımcı tercihleri ve yatırım stratejilerindeki bölgesel farklılıkları yansıtıyor.

Güney Koreli Yatırımcıların Favori Kripto Ağı: Tron

Öte yandan Güney Kore’de işlemler için tercih edilen ağlar da oldukça farklı. Nispeten daha düşük işlem ücretleri nedeniyle yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlemlerde aslan payı Tron‘un ağına ait.

Dahası Güney Koreli kripto para borsaları hacimde önemli bir toparlanma kaydetmiş olsa da, ülkedeki yatırımcılar varlıklarını saklamak için hala denizaşırı platformları tercih ediyor. Ülkenin ulusal vergi servisinin Eylül ayında yayınladığı bir rapor, Güney Korelilerin yurtdışında 99 milyar dolarlık kripto para tuttuğunu gösteriyor.