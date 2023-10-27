  Uzman İsim Açıkça Söyledi: Eğer Altcoin Alacak Olsaydım Bu 2’sini Alırdım!

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana‘nın (SOL) ilk rallinin ardından önemli bir kırılma için hazırlık yaptığına inanıyor. Analiste göre SOL ve Chainlink (LINK) oldukça iyi görünüyor. Dahası analist Bitcoin (BTC) için masada 60 bin doların olabileceğini ileri sürdü.

Analistin SOL İçin Yaptığı Yükseliş Yorumu

Anonim kripto para analisti DonAlt, YouTube kanalında yayımladığı son videosunda Solana‘nın SOL’unun önemli bir direnç seviyesini aşmasının muhtemel göründüğünü söyledi. Bununla birlikte, SOL‘un yukarı yönlü fiyat hareketinin, Bitcoin’in yukarı yönlü büyük fiyat hareketinden sonra destek seviyelerinin üzerinde tutunmasına bağlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Solana, ABD doları karşısında 32,98 seviyesinde yine cennetin kapısını çalıyor. Bitcoin dayanmaya devam ettiği sürece LINK’in yaptığı gibi bunun da büyük bir kırılma yükselişi yapması gerektiğini düşünüyorum. SOL/USD işlem çifti oldukça iyi görünüyor. Daha yüksek dipler kaydetmeye devam ediyor.

Analistin paylaştığı haftalık zaman dilimine dayalı fiyat grafiği, Solana’nın en son 18 dolar civarında olmak üzere son zamanlarda daha yüksek fiyatlara ulaştığını gösteriyor. Analist ayrıca Solana’nın aylık zaman diliminde yükseliş trendi içinde hareket ettiğinin de altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Aylık zaman dilimine bakarsanız oldukça güzel göründüğünü görebilirsiniz. Bir dürtü hareketliliği söz konusu. Sonra bir süre için yatay seyir var ve şimdi ikinci bir dürtü hareketliliği var. Bu grafiği beğendim. Eğer şu anda bir altcoin almam gerekseydi alacağım iki altcoin SOL ve LINK olurdu.

Bitcoin’in Fiyatı 60 Bin Dolara Gidebilir

Öte yandan DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin için de önemli bir tespitte bulundu. Analist, BTC’nin fiyat seyrinin 2018’deki modeli yansıtıyor olabileceğini ve 60 bin dolara varan bir yükselişin eşiğinde olabileceğine inandığını belirtti: