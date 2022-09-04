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Cardano’nun tokeni olan ADA, birkaç haftalık durgunluk ve düşük performansın ardından nihayet daha fazla alım satım faaliyetinin tadını çıkarıyor. Aslında balinalar da son birkaç haftadır uzak durdukları kripto paraya nihayet ilgi göstermeye başladı.

Piyasanın ADA’ya yönelik yenilenen ilgisi, özellikle Vasil hard fork hızla yaklaşırken Cardano topluluğunda artan heyecanı yansıtıyor. Bu yazının yazıldığı sırada ADA, resmi tarihin açıklanmasının ardından gelen yükselişle birlikte 2 gün içinde neredeyse %10 artış gösterdi.

Cardano’da Artış

Cardano, yükseltme tarihinin onaylanmasının ardından kısa sürede olumlu bir piyasa tepkisi kaydetti. Hız metriği, duyurudan bir gün önce en büyük artışını kaydetti. Bu, son 30 gün içinde yaşadığı en büyük artış oldu. ADA’nın sosyal hacmi de resmi yükseltme tarihinin onaylandığı gün son 30 gün içindeki en büyük artışını gördü. Beklendiği gibi, bu durum özellikle balinaların büyük ilgisini çekti.

ADA balina işlem sayıları da son 2 günde kayda değer bir artış yaşadı. Özellikle de yükseltme tarihi onaylandıktan sonra bu, balinaların ilgisinin yeniden arttığının bir kanıtı olabilir. Bu, balinaların haberleri satın aldığı anlamına geliyor ve böyle bir gelişme Vasil hard forkuna giden günlerde daha fazla potansiyel yükseliş anlamına geliyor olabilir.

Boğalar Devam Edecek Mi?

Bu soru birçok ADA yatırımcısının aklını kurcalıyor. Kripto paranın yazım zamanındaki fiyat seviyesi, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok uzakta görünüyordu. Bu yeni yükseltme, akıllı sözleşmeleri tanıtan Alonzo yükseltmesinden yaklaşık bir yıl sonra gelecek. Ancak, fiyat hareketi beklentilerin aksine geçen yılki yükseltmenin ardından düşüşe geçti.

Bu sefer de benzer bir sonuç beklenebilir mi? Önceki yükseltme, ADA’nın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yakınken gerçekleşmişti.

Yenilenen yatırımcı ilgisi, ADA’nın 22 Eylül’e kadar olan günlerde daha fazla yükseliş görebileceği anlamına geliyor olabilir. Yükseltmenin daha fazla yükselişe yol açıp açmayacağı, özellikle de başka birçok faktör söz konusu olduğu için henüz belirsiz.

Ancak yatırımcılar, yükseltmenin Cardano ekosistemine sağlayacağı olumlu faydaları dikkate almalıd. Daha da önemlisi, bu faydaların ADA’nın uzun vadeli talebi ve büyümesi üzerindeki etkisi olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.