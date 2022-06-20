Cardano (ADA) ekosistemi, zaman zaman güncellemeleri konusunda yavaş hareket ettiği için eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Cardano (ADA) ekosistemi, zaman zaman güncellemeleri konusunda yavaş hareket ettiği için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Vasil Hard Fork’u, Erteleniyor mu?

Cardano’ya yönelik eleştiriler, DeFi’nin zirveye ulaştığı dönemlerde Cardano’nun geç kaldığına odaklanıyor. Cardano CEO’su, kripto para piyasasına darbe vuran Terra krizine ve DeFi’deki hack saldırılarına dikkat çekerek hızlı hareket etmenin bu şekilde bir felaketle sonuçlanabileceğini vurguladı. Haziran ayında hayata geçmesi beklenen Vasil Hard Fork, geçen sene Blockchain ağında akıllı sözleşme oluşturma özelliği getiren Alonzo güncellemesinden sonra en büyük gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, Vasil Hard Fork’un ertelenebileceğine dair söylentiler son zamanda ivme kazandı.

Ortaya çıkan son raporlar, Cardano‘nun merakla beklenen Vasil Hard Fork’unun hazır olmadığını ve muhtemelen erteleneceğine işaret ediyor. Vasil hard fork, teorik olarak Cardano’nun akıllı sözleşme yeteneklerini ve blok zincirinin akıllı sözleşme platformu Plutus’u iyileştirecek bir güncelleme. Şirketin içerisindeki bazı kaynaklar halka açık test ağının henüz başlamadığını ve bunun kötü organizasyondan kaynaklandığını iddia ediyor. Bu söylenti, IOG ve Cardano Vakfı tarafından reddedildi. Şirkete göre, bütün bu iddialar karalama kampanyasından ibaret. Input Output Global Başkan Yardımcısı Tim Harrison şunları söyledi:

Ay ortası itibariyle, şu anda güncellemenin hayata geçmesine çok yakınız ancak sonuçta Dapp’lerin, borsaların ve DPT’lerin hazır olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Pazartesi günü bu konuya ilişkin bir açıklama yapacağız.

ADA, Kritik Noktada

Cardano fiyatı 12 Mayıs’ta 0,384 dolara düştü ve haftalık destek seviyesi kaybetmişti. Kripto para piyasasında meydana gelen toparlanma sonrası ADA, 0,470 dolarda bir destek seviyesi belirledi. Altcoin, an itibariyle 0.500 dolardan işiem görüyor. FXStreet analistlerine göre, haftalık açılışın üzerinde hızlı bir toparlanma kritik öneme sahip. İlk direnç noktası ise 0,550 dolarda bulunuyor. Bu direç geçilirse ve Bitcoin’deki yükseliş devam ederse, ADA 0,628 dolara ulaşabilir. Ancak düşüş eğilimin devam ettiği bir piyasada, ADA tekrar 0.330 dolara gerileyebilir.

CoinMarketCap tarafından yapılan bir ankete göre 25 bin katılımcı, Cardano‘nun (ADA) Haziran sonuna kadar 1 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Geçen sene Ağustos ayında 3,1 dolarda rekor seviyesini kaydeden ADA, şu an zirve fiyatından yüzde 80 değer kaybetmiş durumda. Uzmanlara göre, Vasil Hard Fork’un ertelenmesi, ADA fiyatını olumsuz etkileyebilir.