Cardano (ADA) kullanıcı tabanı, yerel token ADA için fiyat hareketi açısından olumsuz bir senaryoda bile Cardano topluluğunun güçlü esnekliğini ve ilgisini göstererek sürekli olarak büyüyor gibi görünüyor. Peki güncel veriler popüler altcoin Cardano’da nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor?

Cardano Cüzdanlarında Artış!

Yeni benzersiz cüzdan adreslerinin sayısı 1 Nisan’dan bu yana %6 artarak 29 Ağustos’ta 4,02 milyon cüzdandan 4,26 milyon cüzdana çıktı. Bu dönemde kullanıcı sayısı da 30.000 arttı. Ayrıca 30 Ağustos tarihinde Cardano Blockchain Insights’tan alınan verilere göre, bu 151 gün boyunca ağ günde ortalama 1.600 yeni cüzdan artışı kaydetti.

Bununla birlikte 10 Haziran tarihi tek bir günde 4.000’e yakın yeni cüzdanın kaydedildiği, en fazla yeni cüzdan adresinin oluşturulduğu gün oldu. 18 Temmuz’da ağda kayıtlı yalnızca bir yeni cüzdan vardı ve bu, o günden bu yana en kötü performansı gösteren gün olmuştu. Ayrıca Cardano’nun yerel token’ı ADA, 1 Nisan’da birim başına 0,40 ABD dolarından, yayınlandığı sırada mevcut birim başına 0,26 ABD dolarına yükseldi. Bu, ağın yeni cüzdanlarda istikrarlı bir büyüme gösterdiği aynı 151 günde yaklaşık %35 oranında kayıp anlamına gelebilir.

Cardano Fiyatında Düşüş!

Kripto piyasasının tamamı düşüş yaşarken Cardano, fiyat açısından tek bir günde %4,75’lik kayıplarla değer kaybına devam ediyor. Bununla birlikte Cardano’nun ağı ve ekosistemi fayda ve benimseme açısından büyümeye devam ettiği sürece ADA’ya olan talep de artabilir ve bu da uzun vadede daha iyi fiyat performansına yol açabilir.

Kripto paralarda arz miktarı, fiyatın belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Sınırlı arz, talep artışında yüksek değer kazandırabilir, azalan arz ise fiyatı olumlu etkiler. Değişken arz, volatiliteye yol açabilir. Arz-talep dengesi, kripto fiyatlarını şekillendirir. Mevcut dolaşımdaki yaklaşık 35,04 milyar ADA arzıyla bir Cardano, 2 Eylül 2021’den itibaren tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 95 milyar dolarlık piyasa değerini geri kazanmayı başarırsa, 2,71 dolara yakın bir değere sahip olabilir.