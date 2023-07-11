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Kripto para piyasasını vuran Nisan-Mayıs ayındaki ortasında, yedinci en büyük kripto para olan Cardano (ADA), 2022’deki dip desteği olan 0,24 dolara geri döndü. ADA fiyatı yaklaşık bir aydır bu desteğin üzerinde hareket ediyor ve indirimli fiyatlarla birikim yapan alıcıları kendine çekmeye çalışıyor. Altcoin‘in fiyatının şu an için bu destekten zıplamış olması talep olduğuna ve düşüşün tersine dönme ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano fiyatı son altı ayda ikinci kez 0,24 dolar seviyesinden yükseliş trendine geçtiğinden bu seviye güçlü bir birikim bölgesi olarak kabul ediliyor. Haftalık grafikte bu iki sıçrama, ikili dip olarak adlandırılan ünlü yükseliş formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor.

ADA fiyatı şu an itibariyle 0,29 dolardan işlem görüyor ve piyasa duyarlılığı toparlanma yolundan çıktıkça ağırlıklı olarak yatay hareket ediyor. Bununla birlikte, dipten gelen alım baskısının devam etmesi, alıcıların bir yükseliş girişiminde bulunmasıyla ve popüler altcoin’deki kısa vadeli düzeltmeyi taşıyan aşağı eğimli trend çizgisinin kırılımıyla sonuçlanabilir. Bu trend çizgisinin üzerinde olacak bir kırılma, düşüş trendinin tersine dönmesi ve yükseliş formasyonunun gelişmesi için ilk önemli sinyal olacak.

ADA Fiyatı 0,46 Dolara Yükselebilir mi?

Direnç trend çizgisinden olacak potansiyel bir kırılma, ADA fiyatındaki yükseliş momentumunun artmasına neden olacak. Kırılma sonrası başlayacak ralli, alıcıları yüzde 22’lik bir yükseliş için destekleyecek ve bir sonraki önemli direnç olan 0,35 dolara taşıyacak. Bununla birlikte, ikili dip formasyonunun etkisi altında altcoin’in fiyatının fiyatının bir trend değişikliği için daha iyi bir sinyal sunması adına 0,46 dolardaki boyun çizgisini geçmesi beklenebilir.

ADA için stokastik eğimler, 0,24 dolardaki iki dip formasyonu hareketiyle ilgili olarak, altta yatan satın alım baskısının arttığını gösteren önemli bir artış gösterdi. Öte yandan altcoin‘in Bollinger Bantları göstergesinin alt bandındaki düşüş, satıcıların henüz havlu atmadığını yansıtarak uyarı veriyor.