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Binance ve Coinbase‘e açılan menkul kıymet davalarından en kötü şekilde etkilenen kripto paralardan birisi de Cardano (ADA) olmuştu. ADA, son.7 günde çok sert düşüş yaşayıp aslında en çok değer kaybedenlerden birisi oldu. ADA fiyatının yaşadığı bu durum da tabii ki kripto para sektörünün geneli için paniği artırdı. Şimdi ise ADA hiç beklenmeyen bir geri dönüş yaptı ve kritik desteğin üzerine çıktı.

ADA Fiyatı Yükselişe Geçti

ADA, son 24 saat içerisinde %4 yükseliş elde etti. ADA fiyatı bu ivme ile 0,26 doların üzerine çıktı ve yeni bir boğa hazırlığı içerisinde gibi gözüküyor. Aslında altcoinlerin genelinde benzer bir durum söz konusu ve kripto para piyasasının toplam değeri %3,55 büyüme ile 1,08 trilyon dolara ulaştı. Bu büyümede Cardano‘nun da payı büyük.

IntoTheBlock tarafından aktarılan verilere göre, bireysel yatırımcıların payı burada büyük. Yatırımcıların sayısında %0,71 artış görüldü ve bu da ADA fiyatına yansıdı. Cardano protokolü de genel bir büyüme sergiliyor ve sadece bu hafta içerisinde Cardano ağındaki 130 projenin 69,1 milyon işlem sayısına ulaştığı gözlerden kaçmıyor.

SEC, bu ayın başlarında Cardano ve birçok diğer kripto para projesini menkul kıymet olmakla itham etti ve bu durum birçok kripto para için sert düşüşlere yol açtı. Bunun devamında da Robinhood, eToro ve Bakkt gibi dev kripto para platformları ADA’yı delist etme kararı aldı. Direkt olarak Cardano’ya yönelik açılan bir dava bulunmasa da Binance ve Coinbase davalarında kesinlik elde edilmedikçe Cardano ile ilgili algının değişmesi zor gözüküyor.

ADA Fiyatı İçin Ralli Beklentisi

Bu kadar olumsuzluğa rağmen ADA fiyatının yeniden yükselişe geçip kritik 0,26 dolar direncinin üzerinde yer alması ise 2021- 2022 yılındaki ADA rallisini hatırlatıyor. 2021 yılına 0,30 dolardan giriş yapan ADA, 2021 yılının sonlarında 2,91 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmış ve hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken bir ralli ile bütün yatırımcıları heyecanlandırmıştı. ADA fiyatı bu aşamadan sonra ise kademeli olarak düşüş yaşayarak mevcut noktaya kadar çekildi.