“Büyük Tasfiye Alarmı”! Bu Altcoin Çok Sert Çökebilir!

Veriler popüler altcoin projelerinden biri olan Cardano‘nun ADA‘sı için endişe verici bir eğilime işaret ediyor. Zincir içi verilere göre ADA tutan küçük çaplı cüzdan adreslerin sayısında büyük bir düşüş söz konusu.

1-10 Arasında ADA Tutan Küçük Çaplı Cüzdan Adreslerinin Sayısı Hızla Düşüyor

Cardano’nun ADA’sı için oluşturulan küçük çaplı cüzdan adreslerinde bu yılın Kasım ayının ortasından bu yana çarpıcı bir düşüş söz konusu. Zincir içi verilere göre 1-10 adet arasında ADA tutulan söz konusu cüzdan adreslerinin sayısı o zamandan bu yana yüzde 98,1 azaldı. Bu, tarihsel olarak kapitülasyona yani yatırımcıların pes ederek teslim olamalarına işaret eden ve fiyat için potansiyel bir trend dönüşünün habercisi önemli bir bulgudur.

Endişe verici bu gelişmeye rağmen ADA’nın fiyatı Kasım ayından bu yana yüzde 65’in üzerinde arttı. Fiyat grafiği, altcoin‘in ortaya koyduğu güçlü performansı canlı bir resmini çiziyor ve onu kripto para piyasasının genelindeki son rallide en iyi performans gösteren altcoin’lerden biri haline getiriyor olsa da küçük çaplı cüzdan adreslerinin sayısındaki sert düşüş gelişmekte olan son ralli için sorun yaratabilir.

Küçük çaplı cüzdan adreslerindeki bir düşüş genellikle ciddi bir uyarı işareti olarak görülmekte ve yorumlanmaktadır. Tipik olarak küçük çaplı cüzdan adreslerinin sayısındaki düşüş, küçük yatırımcıların o varlığa olan inançlarını kaybetmeye başladıkları şeklinde kabul edilmektedir. Bu yatırımcılardan gelen toplu çıkışlar, güçlü bir tasfiyenin ve satın alım baskısında kayda değer bir düşüşün tetikleyicisi olabileceğinden genellikle sert bir düşüşün habercisi olarak kabul edilmektedir.

ADA Küçük Yatırımcıların Kurbanı Olabilir

Son günlerde ADA’nın fiyat grafiği yüksek volatilite altında ağırlıklı olarak yukarı yönlü eğilim gösteriyor. Özellikle son 2 hafta içinde yakılan yeşil yükseliş mumları güçlü satın alım ilgisine işaret ediyor. Yine de küçük yatırımcıların ellerindeki ADA’larını satıyor oluşu bu olumlu havayı bozabilir. Piyasa gözlemcilerine göre küçük yatırımcılarının çıkışı devam edecek olursa ADA’daki mevcut rallinin yakıtı bir noktada tükenecek ve yükseliş trendi yerini düşüş trendine bırakacak..

Öte yandan bu yazının hazırlandığı sırada ADA’nın fiyatı güç göstererek kritik zincir için verisine tezat oluşturmaya devam ediyor. Altcoin‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,11 düşüşle 0,5831 dolardan işlem görüyor. Küçük çaplı cüzdan adreslerinde görülen düşüş her ne kadar ADA’nın fiyat rallisi için erken bir uyarı işareti olsa da bu noktada nihai bir tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.