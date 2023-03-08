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Büyük Kırılma Geliyor! Bitcoin’de 45.000 Dolara İşaret Eden Analist Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Zamanında yaptığı altcoin çağrılarıyla takipçi kazanmaya devam eden kripto para stratejisti ve analisti Kaleo, Ethereum (ETH) temelli bir token'ın muhtemelen sert bir çıkış yapacağını belirterek yatırımcılara seslendi.
18:55
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zamanında yaptığı altcoin çağrılarıyla takipçi kazanmaya devam eden kripto para stratejisti ve analisti Kaleo, Ethereum (ETH) temelli bir token’ın muhtemelen sert bir çıkış yapacağını belirterek yatırımcılara seslendi. Analist ayrıca Bitcoin’de (BTC) potansiyel hedef olarak 45 bin dolara işaret etti.

MATIC’te Güçlü Çıkış Bekliyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon‘un (MATIC) yukarı yönde patlamaya hazırlanıyor olabileceğini söyleyerek “Birkaç hafta önceki yaklaşık yüzde 20’lik güzel bir düşüşün ardından, MATIC yönünü yukarı çevirmek için hazır gibi görünüyor.” dedi.

Analistin MATIC grafiğine göre popüler altcoin düşüş trendini tersine çevirerek yaklaşık 1,70 dolara kadar yükselmeden önce muhtemelen 1 doların altına varan bir düşüş görebilir. Kaleo’nun daha düşük zaman dilimlerinde MATIC’in muhtemelen düşen bir direnç çizgisini geçmeye hazırlandığını düşündüğü görülüyor:

Diyagonal kırılmalar, bu yükseliş trendi boyunca her bacak için daha yüksek büyük dürtü hareketlerine neden olmuştur.

MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada 1,09 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de Hedef Verdi: 45 Bin Dolar

Kripto para analisti Kaleo ayrıca Bitcoin‘e ilişkin beklentisini de güncelledi ve en büyük kripto paranın önümüzdeki aylarda parabolik bir yükseliş için hazırlanmak adına akümüle oluyor olabileceğini söyledi:

Bu sizin günlük hatırlatıcınız. Bitcoin’de 40 bin dolar seviyesi hala güçlü bir mıknatıs.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine daha yakından bakıldığında bir boğa tuzağı oluşmadan ve yaklaşık 37 bin dolara varan bir yükselişten önce Bitcoin‘in Mayıs ayında 45 bin dolara kadar yükselmesini öngördüğü görülüyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 22 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Bu, BTC‘nin Kaleo’nun koyduğu hedefe doğru hareket etmesi halinde yüzde 100’ün üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

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