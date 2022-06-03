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Haftalardır 30 bin dolar ila 28 bin doların arasına sıkışıp kalan Bitcoin, son birkaç gün içinde bir miktar toparlandı. En büyük kripto para birimi, riskli varlıklardaki toparlanmanın ardından yükselişe geçti ve yeniden 30 bin doların üstüne oturdu. BTC, yazım sırasında 30 bin 518 dolardan işlem görüyor. 2021’deki tarihi zirvelerinden yüzde 90’ı bulan değer kayıpları yaşayan altcoin‘ler de Bitcoin’deki toparlanmaya ayak uydurarak kısmen yükseliş kaydetti.

Şimdi gözler ABD’den gelecek olan kritik veriye çevrilmiş durumda. Global piyasalar ve kripto para piyasasında bugün gözler ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde olacak.

Gözler Tarım Dışı İstihdam Verisinde

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD‘de özel sektör istihdamı Mayıs ayında 128 bin artarak koronavirüs salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020’den bu yana en düşük artışı kaydetti. Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün, TSİ 15.30’da açılanacak tarım dışı istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyor.

Nisan ayında 428 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi için Mayıs ayı beklentisi 328 bin. Eğer veri, analistlerin beklediği gibi beklentinin altında gelecek olursa bu riskli varlıklara olan talebin artmasıyla Bitcoin’de ve altcoin’lerde yükselişe neden olabilir.

Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri yansıtan tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası için yakından takip ettiği bir veri. Bu sebeple verinin beklentinin altında veya çok altında kalması şahinleşen Fed’in elinin zayıflamasına neden olabilir.

“Bitcoin için Adil Fiyat 38 Bin Dolar”

Bitcoin ve altcoin‘ler, 2022’de Fed’in şahinleşmesinin ardından yatırımcıların riskli varlıklardan vazgeçmesiyle birlikte önemli ölçüde düştü. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan‘ın ekonomistleri geçtiğimiz hafta yayınladığı bir notta, kripto paraların tercih edilen “alternatif varlıklardan” biri olarak gayrimenkulü geride bıraktığını söyledi.

38 bin doların Bitcoin için adil bir fiyat olduğu görüşünü savunan uzmanlar, “İleriye dönük olarak Bitcoin ve kripto para piyasası için daha genel olarak yukarı yönlü tahminlerimizi koruyoruz” dedi.

Nikolaos Panigirtzoglou başkanlığındaki stratejistlerin kaleme aldığı notta Bitcoin, “alternatif yatırım aracı” olarak sınıflandırıldı.