Zorlu bir haftayı geride bırakan kripto para piyasası toparlanmaya çalışırken CoinMarketCal'ın derlediği veriler ışığında bugün önemli gelişmeler yaşanması beklenen altcoin'leri sizin için derledik. İşte o altcoin'ler.

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Kripto para piyasası, Bitcoin’in yüzde 15’in üzerinde değer kaybettiği zorlu bir haftanın ardından yeniden toparlanmaya çalışıyor. Hafta sonunda 17 bin 700 dolara kadar gerileyen en büyük kripto para, yazım sırasında 21 bin 283 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘ler, Bitcoin’deki yükselişten güç alarak toparlanma mücadelesi verirken, yatırımcılar ve trader’lar altcoin’leri çevreleyen ve fiyatları etkileme gücüne sahip gelişmeleri yakından takip ediyor. Sizin için bugün fiyatları etkileyebilecek önemli gelişmeleri bulunan altcoin’leri derledik.

Gün İçinde Önemli Gelişmeleri Bulunan Altcoin’ler

Kripto para piyasası için ekonomik takvim platformu olan CoinMarketCal‘ın verilerine göre bugün bu 11 altcoin için önemli gelişmeler söz konusu. İşte o altcoin’ler ve planlanan gelişmeler:

My Neighbor Alice (ALICE): Altcoin’in oyununun tam lansmanının bugün yapılması bekleniyor. MXC (MXC): BTC madenciliğinin lansmanının yapılması bekleniyor. Blocks Space (BLS): P2E oyunu Infinite Battles’ın bugün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Swarm (BZZ): YouTube’da özel bir canlı yayın gerçekleştirecek. Yayında, Swarm ağındaki son gelişmeler konuşulacak. Threshold Network (T): Altcoin, USDT çiftinde LBank’da listelenecek. Lisk (LSK): Twitter Spaces üzerinden soru cevap etkinliği yapılacak. Etkinlik, TSİ 16.00’da başlayacak. Fantom (FTM) ve Avalanche (AVAX): Popüler iki altcoin için Twitter Spaces üzerinden soru cevap etkinliği yapılacak. TSİ 17.00’da başlayacak olan etkinlikte DeFi sektöründe otantik topluluklar oluşturma konusu konuşulacak. Velo (VELO): Twitter üzerinden TSİ 18.00’da başlayacak bir soru cevap etkinliği yapılacak. NEXO (NEXO): NEXO ekibinden bazı isimlerinin katılımı ile NEXO’nun iç dinamikleri ve vizyonu hakkındaki soruların cevaplandığı canlı yayın yapılacak. Canlı yayın TSİ 20.00’da başlayacak. Secret (SCRT): TSİ 20.00’da Twitter Spaces’de bir canlı yayın yapılacak.

Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin’in yaklaşık 2.5 ayda verdiği kayıplarla ağır darbe alan altcoin‘ler, en büyük kripto paranın yeniden 20 bin doların üzerine çıkmasıyla toparlanmaya başladı. En büyük altcoin Ethereum (ETH), yazım sırasında bin doların üzerinde, bin 168 dolardan işlem görüyor. Ethereum dışındaki en büyük beş altcoin BNB (BNB), Cardano (ADA), XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ise sırasıyla 223,34 dolardan, 0,506 dolardan, 0,3304 dolardan, 38,34 dolardan ve 0,06368 dolardan işlem görüyor.

1 trilyon dolar seviyesinin altına gerileyen kripto para piyasasının toplam değeri ise yazım sırasında 934 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.