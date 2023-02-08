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Bu Senaryo Tekrarlanırsa Cardano (ADA) Yüzde 40 Artabilir

Toplulukta balina olarak adlandırılan büyük yatırımcıların Cardano ile ilgili faaliyetleri 2023'ün başından bu yana önemli ölçüde arttı.
16:00
8 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz portalı Santiment tarafından bildirildiği üzere, toplulukta balina olarak adlandırılan büyük yatırımcıların Cardano (ADA) ile ilgili faaliyetleri 2023’ün başından bu yana önemli ölçüde arttı.

Balinalar ve ADA

Yapılan açıklamalara göre ADA ile yapılan 100.000 doların üzerindeki işlemlerin sayısı gözle görülür şekilde yüksek ve bu durumun son görülmesinden sonra ADA’nın yüzde 40 oranında arttığı ifade ediliyor.

Verileri daha derinlemesine incelediğimizde, 1 milyon ila 100 milyon ADA tutan adres sayısının yılın başından bu yana yüzde 36 arttığını görüyoruz. Token’ın fiyatı da buna uygun olarak tepki vererek bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde %59’luk bir artış gösterdi. Analistlere göre şu anda senaryo öyle bir şekilde gelişiyor ki, büyük işlemlerle ilgili tarih tekerrür ederse Cardano‘nun yerel tokeninin fiyatı yılın başından itibaren iki katına çıkabilir.

Cardano (ADA) Fiyat Hareketi

ADA şu anda 0,4 dolardan işlem görüyor ve bu direnç seviyesinin ötesine geçmek için bir dizi girişimden sonra başarısız olunduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte, aynı zamanda, Cardano tokeninin fiyatı, genellikle başarısız direnç testlerinden sonra olduğu gibi hızlı bir düşüş yaşamıyor ve bu da olumlu eğilimin devam etme şansı olduğu yorumlarının yapılmasını sağlıyor.

Bunlara ek olarak ADA’da yükseliş beklemek için teknik nedenlerin yanı sıra temel nedenler de olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda Cardano ekosisteminin birlikte çalışabilirliği ve zincirler arası uyumluluğu artırmayı amaçlayan bir güncelleme geçirmesi bekleniyor.

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