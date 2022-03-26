Kripto piyasasında genel bir toparlanma yaşanırken bu ünlü meme tokenın yatırımcı sayısında düşüş yaşanıyor ve tokenın fiyatı bu yönde ilerliyor.

Shiba Inu (SHIB), 2021 yılında en sevilen meme tokenlar arasında yer almayı başardı. Özünde Dogecoin’e (DOGE) rakip olarak çıkan SHIB, çok hızlı bir benimseme yaşadı ve ekosistemini hızla büyüttü. SHIB ekosistemindeki yatırımcılar, SHIB’i sahiplenmesi, yakma partileri ile desteklemesi ve sosyal medyada aktif olmaları ile biliniyor. Ancak analistler, SHIB’in son on günde yaklaşık 55.000 yatırımcısını kaybettiğini söylüyor.

Cüzdan Sayısında Düşüş

Ocak ayından beri SHIB, yatırımcısı sayısında artış görüyordu. Böylece SHIB’in hype’ı da artmıştı. Ancak Mart ayında işler biraz değişti ve uzmanlar, son on günde SHIB’in yaklaşık 55.000 yatırımcısını kaybettiğini söylüyor. Yatırımcı ve ilgili tokenın bulunduğu cüzdan sayısı, direkt olarak tokenın fiyatına etki etmese de uzun vadede büyümesini ve dolayısıyla fiyatını etkileyebiliyor.

Coinmarketcap’e bakıldığında 15 Mart’ta ile 25 Mart arası SHIB’e sahip yatırımcıların 1.198.789’dan 1.144.118’e düştüğü görülebiliyor. Yani SHIB, bu on gün içerisinde yatırımcılarının %4,55’ini kaybediyor. Uzmanlar, bunun sebebini birkaç nedene bağlıyor. Örneğin Apecoin’in trend haline gelmesi, Dogecoin’e olan desteklerin artması ve yükseliş ivmesi gösteren diğer altcoinlerin yatırımcı çekmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir.

SHIB’in Fiyat Hareketleri

Bu süreçte, her ne kadar SHIB yatırımcı kaybetme eğilimde olsa da fiyatında bariz bir düşüş ivmesi de görülmüyor. Bu yazı yazılırken SHIB, son 24 saatteki %1,6’lık düşüşüyle 0,00002445 dolardan işlem görülüyor. Aslında geçmiş verilere baktığımızda SHIB, Ocak ayında 0,000021 dolar civarında işlem görüyordu ve dolayısıyla Ocak ayından beri SHIB tutanlar için bu bir düşüş olarak görülmüyor. Ancak SHIB, Şubat ayında 0,000032 dolara kadar ulaşmıştı ve bu süre zarfında giren yatırımcılar için bir düşüş yaşandığı söylenebilir.

Öte yandan elbette ki SHIB, diğer tüm kripto paralarda olduğu gibi 28 Ekim’de gördüğü ATH’nin yani 0,000088 doların çok daha aşağısında seyrediyor. Ancak genel kripto piyasası durumuna bakıldığında bu normal karşılanıyor.

Tüm bunların yanı sıra SHIB Army olarak bilinen SHIB ekosistemi de protokolünü desteklemeye devam ediyor. Bir token yakım izleme hizmeti olan SHIBburn, son iki günde 230 milyondan fazla SHIB’in yakıldığını belirtiyor. Dolayısıyla uzmanlar, her ne kadar SHIB yatırımcı kaybetse de ekosistemi ile güçlü kalabildiğini düşünüyor.