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Kripto para piyasalarında bugün itibariyle 21.000’in üzerinde altcoin bulunuyor. Bunların büyük kısmı hedefine ulaşamayacak. Bu denli fazla alternatif varken yatırımcıların doğru projelere yatırım yapması güç. Her gün çok sayıda farklı proje hayatımıza giriyor ve birçoğunun da fiyatı sıfıra gidiyor. Önümüzdeki aylarda da durum farklı olmayacak. Piyasaya yeni giren altcoinlerin büyük bölümü hedeflerine ulaşamadan unutulup gidecek. Ancak bir de gerçekten fayda üretenler var. Bunlardan biri Polygon (MATIC)’dur.

Polygon (MATIC)

Yazı hazırlandığı sırada Polygon (MATIC) 0,74 dolardan alıcı buluyor. Günlük işlem hacmi %25 oranında düştü ve halen piyasa değerine göre en büyük 13’üncü kripto paradır. Üstelik Coinbase Ventures,Portfolio, Binance Launchpad ve Binance Labs Portfolio’nun desteğini de arkasına almış bir altcoindir. Maksimum arzı 10 milyar olan MATIC bunun %87’sini dolaşıma soktu. Büyük ölçüde arzı dolaşımda olduğu için yeni arz ile fiyatın yaşayacağı şokların da riski azdır. Çok sayıda kripto para analisti de uzun vadeli altcoin sepetinde MATIC’e yer veriyor.

Son 1 yılda 0,32 dolar ile 2,92 dolar arasında hareket eden fiyat 9 ay önce ATH seviyesine ulaşmıştı. 2019 yılının 9 Mayıs’ında MATIC alma şansına sahip olan yatırımcılar ise bugün bile %24539 oranında kazançla satış yapabilir. Peki ATH seviyesinden %74 oranında düşen MATIC için güncel görünüm neye işaret ediyor?

Polygon (MATIC) Yorum

WhaleStats, 19 Eylül’de, Polygon‘un son 24 saat içinde en büyük 500 ETH balinası arasında satın alınan ilk 10 kripto para arasında olduğunu raporladı. Anlaşılan o ki kabarık cüzdana sahip kripto para yatırımcıları son MATIC düşüşünü fırsata çevirmek istiyor. Ayrıca, OpenSea’deki Polygon kullanıcıları da geçen yıl boyunca artan bir artışa tanık oldu. Kullanıcı sayısı 1 milyon eşiğini aştı.

14 Eylül’de NFT işlem hacmi 1,2 milyon dolara ulaştı ve bu büyüme etkileyiciydi. Ancak 6 günlük süreçte gerileme dikkat çekiyor. Peki Polygon (MATIC) hakkındaki gelişmeler bu kadar mı? Elbette değil, Polygon’un geliştirme faaliyeti de geçen hafta yükselmeye başladı. Bu durum ekosistemin büyümesiyle alakalı önemli bir veridir. Bu, Polygon ekibinin yeni iyileştirmeler ve güncellemeler üzerinde çalıştığı anlamına gelir.

Artan ilginin temelinde son fiyat düşüşünün dışında NFT ve dApp ekosistemindeki büyüme olabilir. Üstelik Polygon ekibi yeni anlaşmalarla ivmeyi artırmanın peşine düştü. 19 Eylül’de Polygon, dijital bir hazine avı başlatmak için E-ticaret devi Flipkart ile başka bir iş birliğini duyurdu. Tüm bunlar MATIC benimsenmesinin artmasına katkı sağlayabilir.