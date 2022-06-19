Çok sayıda yatırımcı sahibi olan Shiba Inu için projenin baş geliştiricisi olan Shytoshi Kusama gelecek hakkında açıklamalarda bulundu.

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Shiba’nın baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, yakın tarihli bir tweet dizisinde Shiba Inu’nun devam eden ayı piyasasındaki yolunu paylaştı.

Topluluğa muazzam desteği için teşekkür ederken, SHIB geliştiricisi bazı yanlış anlamaları gidermek için açıklamalarda bulundu. Shiba Inu için “ortaklıkların” özünden bahsetti ve dışarıdan elde edilen gelirin “aslında iyi bir fikir” olduğunu söyledi.

Kusama açıklama yaptığı sırada Shiba Inu, %6,68 düşüşle 0,0000075 dolar seviyesinde işlem görüyordu. SHIB, milyarların küresel kripto piyasası değerinden silindiğini gören son piyasa satışlarının ortasında 19 Haziran’da 0,0000071 dolar ile en düşük seviyelerine düştü.

BONE İçin Çalışılıyor

Shiba Inu, Shibarium’un piyasaya sürülmesi yaklaştıkça BONE ödüllerinde değişiklikler önerdi.

Shiba Inu ekibi, Shibarium olası bir lansman için hazırlanırken en son blog gönderisinde bir güncelleme yayınladı.

Shibarium, xFUND ve Shiba Inu geliştiricileri tarafından geliştirilen ve BONE, Shibarium Protokolünün “gazı” olarak ayarlandığı bir Katman 2 çözümü olarak sunuldu. Bu “gaz”, işlenecek ve yürütülecek akıllı sözleşmeler ve işlemler için temel işlevselliği sağlayacak.

Ekip, Shibarium’u geliştirmek ve doğrulayıcı pozisyonlar için BONE ayırmak amacıyla 20 milyondan fazla BONE tasarrufu yapması gerektiğini söylemeye devam ediyor. Sonuç olarak, Shibarium’daki işlevleri için BONE ayırmak amacıyla ShibaSwap‘taki BONE ödülleri önümüzdeki haftalarda durdurulabilir. Basılan BONE sayısı şu anda 225 milyon; bu nedenle, Shibarium doğrulayıcıları için 20 milyon BONE’u kurtarmak amacıyla 230 milyonda adette basım durdurulmalıdır.

Arz Artışı Olabilir

Shiba Inu’nun ekosistem belirteçlerinden biri olan BONE, şu anda 250 milyon sabit arza sahip. Topluluk şimdi 230 milyon arz karşılandıktan sonra BONE çiftliklerini durdurmaya veya maksimum arzı 250 milyondan 270 milyona çıkarmakla çıkarmamak arasında karar verecek.

Ekip, halka, resmi Shiba Inu blogu dışında Shibarium’un piyasaya sürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgiyi göz ardı etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, projenin gelişimi hakkında güncel bir durum sağlamak için yakında yayınlanabilecek tamamen odaklanmış bir Shibarium blog yazısı üzerinde çalıştığını da açıklamalarına ekliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.