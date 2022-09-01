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Luna Classic (LUNC), son 24 saatte %71 artarak 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük yükselişini kaydetti. LUNC, Luna 2.0 güncellemesiyle birlikte değiştirilen Terra ekosisteminin sansasyonlarla dolu kripto parası olarak karşımıza çıkıyor. Bu güncelleme, Luna fiyatının %99,99 oranında düşmesinden sonra meydana geldi.

12 Mayıs’tan fiyat 1 doların altına düştükten sonra herhangi bir yukarı hareket başlatamamıştı. Bunun yanı sıra yükseliş yapısı da oluşturamamıştı. Tüm bunlar, LUNC’nin hızlı bir yukarı hareket başlattığı Perşembe günü değişti. Bunun için tek bir belirleyici neden yok gibi görünüyor.

Topluluk Çaba Gösteriyor

Topluluk odaklı bir oluşum olan @LUNCDAO’nun 70.000 dolarlık getiri karlarını LUNC’nin bir yüzdesini yakmak için kullanma çabalarının artışa yardımcı olmuş olabileceği konuşuluyor. Ek olarak, KuCoin’in yeni ağ yükseltmesini kabul etmesi, mevcut artıştan hemen önce çok ihtiyaç duyulan bazı olumlu tanıtımları sağlamış olabilir.

Bu beklenmedik yükselişin birkaç nedeni olsa da, fiyat hareketi bir sonraki en yakın direnç seviyelerini ve mevcut yapıyı açıkça gösteriyor.

LUNC Hareketi

LUNC ilk olarak 23 Ağustos tarihinde alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu çizgi 17 Mayıs’tan beri aktifliğini koruyordu. Bu, 13 Mayıs tarihinde yaşanan dip seviyesinden bu yana ilk yükseliş belirtisi oldu. Daha sonra, 1 Eylül’de yaşanacak olan artış oranındaki hızlı hareketten önce önce, başlangıçta çok kademeli bir hızda artış görüldü.

Yukarı hareket devam ederse, en yakın direnç alanı 0,0042 ABD doları olabilir. Bu alanda yaşanılabilecek bir geri çekilme hareketi mümkün olsa dahi, yaşanılabilecek potansiyel bir kırılma, üzerindeki direncin olmaması nedeniyle artış oranını muhtemelen daha da hızlandırabilir.

Henüz düşüş eğilimi gösteren mum çubuklarının ortaya çıkmadığı söylenilebilir. Ayrıca, altı saatlik RSI göstergesinde aşırı alım olmasına rağmen herhangi bir düşüş eğilimine rastlanmadı. Bu nedenle, düzeltmeden önce fiyatın 0,0034 ABD dolarından 4,61 uzantısına kadar artması mümkün olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.