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Bu Hamleler Shiba Inu’ya (SHIB) ATH Getirebilecek Mi?

Piyasanın en popüler şaka coin’leri arasında yer alan Shiba Inu (SHIB) ile ilgili atılan adımlar SHIB fiyatını olumlu etkileyebilecek mi?
17:00
26 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Elde edilen son bilgilere göre üç şirket kullanıma hazır olduğunda SHIB yakım portalını kullanmak için NOWPayments ile ortaklık kurdu.

Shiba Yakımları Hız Kazanabilir

Bir Twitter kullanıcısı olan #shibainuart, SHIB topluluğu tarafından şu anda denemelere tabii tutulan ve NOWPayments tarafından yakın zamanda duyurulan SHIB yakma portalı aracılığıyla token’ların yakılmasına yardımcı olacak 3 şirketle daha anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bu şirketler arasında SHIB’yi maskotu olarak yeniden markalaştıran ve İtalyan Welly’s burger zinciri, John Richmond moda giyim markası ve Sorbillo’s bulunuyor. Elde edilen bilgilere göre bu 3 şirket, SHIB ve LEASH’in hiç kullanılmayacak olan cüzdanlara gönderilmesini sağlayacak yani Shiba Inu’ların dolaşımdan tamamen kaldırılmasını sağlayacak.

Öte yandan geçtiğimiz gün @shibburn Twitter sayfasında, son 24 saat içinde 16.540.141 Shiba Inu’nun yakıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu paylaşımdan birkaç dakika sonra 4.000.000 SHIB’in daha bir daha hiç kullanılmayacak ölü cüzdanlara gönderildiği bilgisi geldi.

SHIB Fiyatına Etkisi

Aslında dolaşımdaki Shiba Inu’ların yakımının devam etmesi eğer SHIB’e olan ilginin artması ile birleşirse meme token’ın fiyatında artışlar yaşanabilir. Çünkü arzı azalan bir varlığa talebin artması halinde fiyatların yukarı yönelmesi beklenir.

Buna ek olarak SHIB yaşadığı ATH seviyelerinden sonra büyük bir gerilemeye sahne oldu ve meme token’ın fiyatı şu anda 0,000024 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak kripto para ekosisteminde hala şaka coin’ler ile ilgili farklı görüşlerin olduğunu belirtmek gerekiyor. Bir kısım şaka coin’lerin artık kalıcı olduğunu düşünürken bazı kişiler eninde sonunda meme token’ların sonunun geleceğini ifade ediyor.

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