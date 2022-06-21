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Celsius, kısa süre önce platformu üzerinden para çekme işlemlerini askıya aldı. Bu durum, yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. Ancak, ekosistemin yerel tokeni CEL son 24 saatte %130 gibi büyük bir artış kaydetti.

”Short Squeeze” Uyarısı!

Celsius (CEL), 13 Haziran’da %50’den fazla değer kaybederek 0.20 dolara düştü. Ancak CEL, bu tarihten beri ivme kazandı. Altcoin, son 7 günde %375’in üzerinde arttı. Bu, geçen hafta ilk 100 kripto para arasında kaydedilen en yüksek kazanç oldu. CEL, an itibariyle1.51 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise %400 artarak 66,7 milyon dolara ulaştı. Uzmanlara göre, bu ani fiyat artışının arkasında ”short squeeze” var. ”Kısa Pozisyon Sıkıştırması” olarak bilinen short squeze, ”bir yatırım enstrümanında kısa pozisyon (short) açmış yatırımcıların, fiyatta yaşanan sert bir artış sonrasında zararla yüzleşmeleri durumunu ve pozisyonlarını kapatmak için karşı karşıya kaldıkları baskıyı ifade eder.” CEL, token arzının yaklaşık %87’sinin kendi ağında kilitlendiği bildiriliyor. Para çekme işlemleri hala donmuş durumdayken, Celsius, FTX platformunda yüksek oranda shortlanıyor.

Kısa vadeli yatırımcılar, FTX borsalarında yaklaşık 18 milyon CEL ödünç aldı ve bunları farklı platformlarda sattı. Bu, CEL fiyatının 0,20 dolara düşmesine neden oldu. Trader’lar, FTX’e sadece 0,01 dolar fiyatla yaklaşık 37 milyon token satın almak için short emiri verdi. Bu kesinlikle Celsius ağının sonunda başarısız olacağını gsteriyor. 20 Haziran itibariyle, borsa cüzdanında 11.29 milyonun üzerinde CEL mevcut. Bu arada, Celsius’un 695 milyonun üzerinde bir arzı var ve bunun yaklaşık 320 milyonu hazinede bulunuyor.

Celsius, Likiditeyi Düzeltmeyi Hedefliyor

Celsius Network, yakın tarihli bir duyurusunda, amacının likiditeyi ve operasyonlarını sabitlemeye etmeye devam etmek olduğunu belirtti. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir. Bu arada, Celsius, Compound Finance’e 10 milyon dolar değerinde DAI stabilcoin’i geri ödemek için harekete geçti

Etherscan’a göre, Celsius yaklaşık 166 COMP topladı ve ardından 10.030,653 DAI stablecoin’ini Compound’a geri ödedi. Ancak bu, bir dizi işlemde gerçekleşti. Daha önce, ağ, Oasis protokolü yardımıyla 53,6 milyondan fazla DAI geri ödedi. Kripto para piyasasında meydana gelen sert düzeltme ve Terra krizi gibi olaylar, yatırımcı güveninin zedelenmesine neden oldu. Celcius’un iflas olasılığı ise bu durumu daha da kritik bir noktaya taşıdı.