X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Bu Haftanın Rekorunu Kıran Altcoin’e Dikkat: Uzmanlardan Kritik Uyarı!

Bu Haftanın Rekorunu Kıran Altcoin’e Dikkat: Uzmanlardan Kritik Uyarı!

 Celsius, kısa süre önce platformu üzerinden para çekme işlemlerini askıya aldı. Bu durum, yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. Ancak, ekosistemin yerel tokeni CEL son 24 saatte %130 gibi büyük bir artış kaydetti.
14:10
21 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Celsius, kısa süre önce platformu üzerinden para çekme işlemlerini askıya aldı. Bu durum, yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. Ancak, ekosistemin yerel tokeni CEL son 24 saatte %130 gibi büyük bir artış kaydetti.

 ”Short Squeeze” Uyarısı!

Celsius (CEL), 13 Haziran’da  %50’den fazla değer kaybederek 0.20 dolara düştü. Ancak  CEL, bu tarihten beri  ivme kazandı. Altcoin, son 7 günde %375’in üzerinde arttı. Bu, geçen hafta ilk 100 kripto para arasında kaydedilen en yüksek kazanç oldu. CEL, an itibariyle1.51 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise %400 artarak 66,7 milyon dolara ulaştı. Uzmanlara göre, bu ani fiyat artışının arkasında ”short squeeze” var. ”Kısa Pozisyon Sıkıştırması” olarak bilinen short squeze, ”bir yatırım enstrümanında kısa pozisyon (short) açmış yatırımcıların, fiyatta yaşanan sert bir artış sonrasında zararla yüzleşmeleri durumunu ve pozisyonlarını kapatmak için karşı karşıya kaldıkları baskıyı ifade eder.” CEL, token arzının yaklaşık %87’sinin kendi ağında kilitlendiği bildiriliyor. Para çekme işlemleri hala donmuş durumdayken, Celsius, FTX platformunda yüksek oranda shortlanıyor.

Kısa vadeli yatırımcılar, FTX borsalarında yaklaşık 18 milyon CEL  ödünç aldı ve bunları farklı platformlarda sattı. Bu, CEL fiyatının 0,20 dolara düşmesine neden oldu. Trader’lar, FTX’e sadece 0,01 dolar fiyatla yaklaşık 37 milyon token satın almak için short  emiri verdi. Bu kesinlikle Celsius ağının sonunda başarısız olacağını gsteriyor. 20 Haziran itibariyle, borsa cüzdanında 11.29 milyonun üzerinde CEL mevcut. Bu arada, Celsius’un 695 milyonun üzerinde bir arzı var ve bunun yaklaşık 320 milyonu hazinede bulunuyor.

Celsius, Likiditeyi Düzeltmeyi Hedefliyor

Celsius Network, yakın tarihli bir duyurusunda, amacının likiditeyi ve operasyonlarını sabitlemeye etmeye devam etmek olduğunu belirtti. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir. Bu arada, Celsius, Compound Finance’e 10 milyon dolar değerinde DAI stabilcoin’i geri ödemek için harekete geçti

Etherscan’a göre, Celsius yaklaşık 166 COMP  topladı ve ardından 10.030,653 DAI stablecoin’ini Compound’a geri ödedi. Ancak bu, bir dizi işlemde gerçekleşti. Daha önce, ağ, Oasis protokolü yardımıyla 53,6 milyondan fazla DAI geri ödedi. Kripto para piyasasında meydana gelen sert düzeltme ve Terra krizi gibi olaylar, yatırımcı güveninin zedelenmesine neden oldu. Celcius’un iflas olasılığı ise bu durumu daha da kritik bir noktaya taşıdı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Balinaların Gözdesi! Listede 9 Kripto Para Daha Var!
Bu Altcoin Balinaların Gözdesi! Listede 9 Kripto Para Daha Var!
Metaverse Coin’ler: APE Analizi, MANA ve CEEK Yorumları 
Metaverse Coin’ler: APE Analizi, MANA ve CEEK Yorumları 
Sektörün Gözü Bu Altcoin’de: Yeni Bir Celsius, Three Arrows Capital Krizi Gelebilir!
Sektörün Gözü Bu Altcoin’de: Yeni Bir Celsius, Three Arrows Capital Krizi Gelebilir!
En Büyük Ethereum Balinaları 7 Altcoin’de Dip Avcılığı Yapıyor
En Büyük Ethereum Balinaları 7 Altcoin’de Dip Avcılığı Yapıyor
Elon Musk’tan U Dönüşü: Kripto Paralar için Asla Öyle Bir Şey Söylemedim
Elon Musk’tan U Dönüşü: Kripto Paralar için Asla Öyle Bir Şey Söylemedim
Bugün Bu 11 Altcoin’e Dikkat: Önemli Gelişmeler Yaşanacak
Bugün Bu 11 Altcoin’e Dikkat: Önemli Gelişmeler Yaşanacak
Ripple Avukatından SEC’e Tokat Gibi Cevap: XRP Fiyatı..!
Ripple Avukatından SEC’e Tokat Gibi Cevap: XRP Fiyatı..!
İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!
İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünyaca Ünlü Şirketten Kripto Alanında Büyük Yatırım!
3 Ayda 9 Kat Arttı! Solana Merkezli NFT Pazar Yeri 130 Milyon Dolar Yatırım Aldı!
İş Birliği Duyurusu Popüler NFT Coin’inin Fiyatını Yükseltti!
Chevrolet NFT’i Alana Arabayı Veriyor
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022