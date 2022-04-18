X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Bu Hafta Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Düşer Mi? Popüler Analist Cevapladı!

Bu Hafta Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Düşer Mi? Popüler Analist Cevapladı!

Bitcoin ve altcoinler yeniden düşüşe geçti. BTC önümüzdeki günlerde kaç doları hedefliyor?
19:05
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Tanınmış kripto para analisti yeniden yönünü aşağıya çeviren piyasaları değerlendirdi ve kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Cuma günü ABD borsaları resmi tatil olduğu için kapalıydı ve Bitcoin nispeten yatay seyretti. Ancak Paskalya hafta sonunun bitişiyle Bitcoin 40.000 doların altına sarktı, altın ise 2.000 dolar sınırına dayandı.

Kısa Vadeli Fiyat Analizi

18 Nisan’da yapılan yeni bir analize göre, Bitcoin (BTC) bir rahatlama sıçraması için uygun ancak yine de Mayıs’tan önce 30.000 dolara kadar düşme riski taşıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 39.500 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. 18 Nisan Pazartesi günü fiyat 38.536 dolara kadar düştü.

Popüler kripto para analisti Crypto Ed’e göre kısa vadeli bir geri çekilme, bir toparlanma başlamadan önce 37.500 dolara kadar sürebilir. En son YouTube güncellemesinde, “Önce 40.000 doları geri almamız gerekiyor; bunu başarabilirsek, kesinlikle piyasaya yükseliş etkisi verecektir” dedi.

Bu olursa, 43.000 dolar yerel en yüksek seviye olarak görülebilir ancak ileriye dönük olarak resim kasvetli görünüyor. Elliott Wave analizini kullanan Crypto Ed, kısa bir rahatlama sıçramasına rağmen hedefin 30.000 dolar olduğunu düşünüyor. Bu düşüşün iki hafta içinde yaşanması bekleniyor.

Bitcoin (BTC) ve Altın

Popüler kripto para analisti Bitcoin Jack de benzer şekilde negatifti. BTC’nin bu denli ani ve büyük düşüşler yaşaması altcoin pazarını son derece olumsuz etkiliyor. Bitcoin volatilitesi altcoinlerin düşüşünde çarpan etkisi gösteriyor. Mayıs veya Haziran için hedef olarak 30.000 dolar yeni konuşulmuyor ancak bu ihtimalin arttığı kesin.

Bitcoin’in baskı altına girmesine rağmen, 18 Nisan’da güvenli liman altının yatırımcıları mutluydu. Geçen hafta boyunca tırmandıktan sonra, XAU/USD tekrar 2.000 dolara yükseldi. Direnç seviyesinin altına düşen altın 1.990 dolar bölgesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, parite 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Gazeteci Colin Wu, altının ve Bitcoin’in farklı fiyat performansının etkileri hakkında “Bitcoin ve altın için 50 günlük bir korelasyon katsayısı eksi 0,4 civarında, 2018’den bu yana en düşük seviyede” dedi.

“Şimdilik, Bitcoin Nasdaq 100 endeksi ile sıkı bir ilişki içinde. Nasdaq 100 bu yıl yaklaşık %15, Bitcoin ise yaklaşık %16 değer kaybetti”.

Bu bir sorun, enflasyondan korunmak için milyonların Bitcoin’e yöneleceğini ve risk piyasalarından (hisse senedi vs) kaçacağını konuşurken, BTC kaçışa şahit oluyor. Teknoloji hisseleriyle uyumlu hareket eden Bitcoin fiyatı şimdilik enflasyona karşı iyi bir alternatif değilim diyor. Bunun ileride nasıl değişeceğini ve hisse senedi piyasalarından fiyatın nasıl kopacağını (veya kopamayacağını) zamanla göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Daha Önce Bilen Analist: LUNA’ya Değil Daha İyi Olan Bu 2 Altcoine Bakın!
Daha Önce Bilen Analist: LUNA’ya Değil Daha İyi Olan Bu 2 Altcoine Bakın!
Metaverse Coinlerde Son Durum: Düşüşler Ön Planda!
Metaverse Coinlerde Son Durum: Düşüşler Ön Planda!
Altcoinlerin Merak Edilenleri: CEEK’te Durum ne? OGN Neden Yükseliyor?
Altcoinlerin Merak Edilenleri: CEEK’te Durum ne? OGN Neden Yükseliyor?
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC Düşüşünün Arkasındaki 2 Faktör!
Milyarder Mark Cuban’in Sepeti: Tercihi Artık Bu 5 Altcoin!
Milyarder Mark Cuban’in Sepeti: Tercihi Artık Bu 5 Altcoin!
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Bu Hafta İzlenecek En İyi 5 Kripto Para: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve Bu 3 Altcoin’de Beklentiler Neler?
Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü
Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022