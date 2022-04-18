Tanınmış kripto para analisti yeniden yönünü aşağıya çeviren piyasaları değerlendirdi ve kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Cuma günü ABD borsaları resmi tatil olduğu için kapalıydı ve Bitcoin nispeten yatay seyretti. Ancak Paskalya hafta sonunun bitişiyle Bitcoin 40.000 doların altına sarktı, altın ise 2.000 dolar sınırına dayandı.

Kısa Vadeli Fiyat Analizi

18 Nisan’da yapılan yeni bir analize göre, Bitcoin (BTC) bir rahatlama sıçraması için uygun ancak yine de Mayıs’tan önce 30.000 dolara kadar düşme riski taşıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 39.500 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. 18 Nisan Pazartesi günü fiyat 38.536 dolara kadar düştü.

Popüler kripto para analisti Crypto Ed’e göre kısa vadeli bir geri çekilme, bir toparlanma başlamadan önce 37.500 dolara kadar sürebilir. En son YouTube güncellemesinde, “Önce 40.000 doları geri almamız gerekiyor; bunu başarabilirsek, kesinlikle piyasaya yükseliş etkisi verecektir” dedi.

Bu olursa, 43.000 dolar yerel en yüksek seviye olarak görülebilir ancak ileriye dönük olarak resim kasvetli görünüyor. Elliott Wave analizini kullanan Crypto Ed, kısa bir rahatlama sıçramasına rağmen hedefin 30.000 dolar olduğunu düşünüyor. Bu düşüşün iki hafta içinde yaşanması bekleniyor.

Bitcoin (BTC) ve Altın

Popüler kripto para analisti Bitcoin Jack de benzer şekilde negatifti. BTC’nin bu denli ani ve büyük düşüşler yaşaması altcoin pazarını son derece olumsuz etkiliyor. Bitcoin volatilitesi altcoinlerin düşüşünde çarpan etkisi gösteriyor. Mayıs veya Haziran için hedef olarak 30.000 dolar yeni konuşulmuyor ancak bu ihtimalin arttığı kesin.

Bitcoin’in baskı altına girmesine rağmen, 18 Nisan’da güvenli liman altının yatırımcıları mutluydu. Geçen hafta boyunca tırmandıktan sonra, XAU/USD tekrar 2.000 dolara yükseldi. Direnç seviyesinin altına düşen altın 1.990 dolar bölgesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, parite 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Gazeteci Colin Wu, altının ve Bitcoin’in farklı fiyat performansının etkileri hakkında “Bitcoin ve altın için 50 günlük bir korelasyon katsayısı eksi 0,4 civarında, 2018’den bu yana en düşük seviyede” dedi.

“Şimdilik, Bitcoin Nasdaq 100 endeksi ile sıkı bir ilişki içinde. Nasdaq 100 bu yıl yaklaşık %15, Bitcoin ise yaklaşık %16 değer kaybetti”.

Bu bir sorun, enflasyondan korunmak için milyonların Bitcoin’e yöneleceğini ve risk piyasalarından (hisse senedi vs) kaçacağını konuşurken, BTC kaçışa şahit oluyor. Teknoloji hisseleriyle uyumlu hareket eden Bitcoin fiyatı şimdilik enflasyona karşı iyi bir alternatif değilim diyor. Bunun ileride nasıl değişeceğini ve hisse senedi piyasalarından fiyatın nasıl kopacağını (veya kopamayacağını) zamanla göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.