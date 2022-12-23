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Bu Durum Kriptonun Geleceğini Tehdit Ediyor!

Çoğu yatırımcı sadece fiyatı önemsiyor ancak özgürlüğün olmadığı noktada fiyatın da iyi performans göstermesini beklememeliyiz.
21:23
23 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezileştiremediklerimizden misiniz? Kripto endüstrisinin geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun var. Özgürlüğe ve güvene ihtiyaç duymayan yapısına az sayıda kripto para yatırımcısı ilgi duyuyor olsa da blockchain aslında budur. Fakat Ethereum doğrulayıcılarından tutun merkezi platformlara kadar otoritelerin emrine giren yeni bir kripto dünyası oluşuyor. Son örneğini OpenSea platformunda gördük.

OpenSea Duyurusu

Önde gelen NFT pazaryeri OpenSea, ABD yaptırımlarına uymak için Kübalı sanatçıları ve kullanıcıları aktif olarak listeden çıkarıyor. Artnet News’e konuşan bir OpenSea sözcüsü ABD’nin yasalarına uymak için bu adımı zorunlu olarak attıklarını söyledi. Fakat bu bir sorun yarın ABD herhangi bir ülkeyi yaptırım bölgesi olarak ilan edebilir. Peki bu durumda ne olacak? OpenSea aşağıdaki uyarıyı yayınladı.

“Hizmet şartlarımız, yaptırım uygulanan kişilerin, yaptırım uygulanan yargı alanlarındaki kişilerin veya hizmetlerin OpenSea’yi kullanmasını açıkça yasaklamaktadır.”

Çoğu dağıtık defter teknolojisi doğası gereği merkezsizleştirilmiş olsa da, kripto endüstrisi hala uluslararası yaptırımlara uyan büyük merkezi platformlara sahiptir. Bu ayın başlarında Reuters, ABD Adalet Bakanlığı’nın en büyük kripto borsası Binance borsasını kara para aklamaya yardımcı olduğu konusunda soruşturduğunu öğrenmiştik.

Her An Yasaklanabilirsiniz

ABD bugün İran, Küba gibi bölgelere yaptırımlar uyguluyor. Devlet yöneticileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ülkede yaşayan insanların kriptoya erişimi kısıtlanıyor. Son hamleyle en büyük NFT pazarı olan OpenSea’ye ulaşmak isteyen Küba’lılar engellenmeye başladı. Ethereum doğrulayıcılarının %50’den fazlası ABD OFAC yaptırımlarını destekliyor ve Tornado kullandığı için mimlenen cüzdanları ağdan dışlıyor. Kasım ayının sonlarına doğru, kripto borsası Kraken, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 362.000 dolar ceza ödedi. Ekim ayında Dapper Labs, Rusya ile bağlantısı olan kullanıcıların NFT’lerini AB yaptırımlarına uymak için geçici olarak dondurduktan sonra geri çekmelerine izin verdi.

Peki kripto neyi çözecekti? Ansızın varlıklarınıza birileri tarafından el konulmasını umursamıyorsanız itibari paraları da kullanabilirsiniz. Kriptonun özgürlük felsefesi daha 18’nci yaşına girmeden bu denli baltalanıyor ve geleceğine dair endişeleri bu gelişmeler körüklüyor. Yarın Türkiye ile ABD’nin sorun yaşaması halinde Türk vatandaşları da OpenSea üzerinden satış yapmakta sorun yaşayacak ve bu durum kriptonun doğasına aykırı. Merkezileştirilemeyen yapıların önümüzdeki yıllarda çoğalması bu perspektiften mecburi görünüyor.

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