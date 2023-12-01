Bu Borsada Bitcoin İşlem Hacmi Binance’e Yaklaştı! Sorgulamalar Başladı

Kripto para dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak, Hong Kong’un uyum odaklı borsası Hashkey, 24 saatlik BTC/USD işlem hacminde bir artış yaşadı ve etkileyici bir şekilde 3 milyar 480 bin dolarlık hacme ulaştı. Toplam işlem hacmi de 4 milyar 210 milyon dolara yükselerek endüstri devi Binance ile yakın rekabete girdi.

Bitcoin’de İşlem Hacmi Beraberinde Sorgulamaları Da Getirdi

Derinlemesine bir analiz, platform coin’lerini biriktirmek isteyen piyasa yapıcıları tarafından yürütülen washing trade faaliyetleriyle potansiyel bir korelasyon olduğunu göstermekte.

Washing trade, yatırımcıların aynı kripto para birimlerini hem satıp hem de satın alarak piyasada yapay faaliyet oluşturduğu piyasa manipülasyonu biçimi.

Hashkey’in İşlem Hacminde Washing Trade İddiası

Hashkey’in işlem hacmindeki artış, platformdaki piyasa faaliyetlerinde önemli bir yükselişe işaret ediyor. 24 saatlik BTC/USD işlem hacmi 3 milyar 480 milyon dolar olan Hashkey, kripto para borsası ortamında zorlu bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Ancak böylesi bir hacim beraberinde bu artışın ardındaki dinamiklerin de sorgulanmasına yol açtı.

Anlayışlı bir analiz, işlem hacmindeki önemli artışın piyasa yapıcılar tarafından kullanılan washing trade uygulamalarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Washing trade, yukarıda verdiğimiz tanıma ek olarak, genellikle platform coin’leri kazanmak amacıyla aldatıcı görünümler yaratmak için ticaret faaliyetinin yapay olarak şişirilmesini içeriyor.

Yapay Hacim İddiasının Sonucu

Bu tür stratejiler uygulayan piyasa yapıcılar, Hashkey’in kayda değer işlem hacimlerine katkıda bulunarak spekülasyonları ve borsaya olan ilgiyi artırıyor olabilir.

Hashkey rekabetçi kripto para borsası sektöründe yol almaya devam ederken, işlem hacmindeki bu artışın sonuçları sektör katılımcılarını gelişmeleri yakından izlemeye ve bildirilen rakamların gerçekliğini değerlendirmeye sevk etti. Toplam işlem hacminde Binance‘e olan yakınlık, Hashkey’in küresel kripto ticareti ortamında artan öneminin altını çiziyor.

Bitcoin’de işlem hacmi artmışken özellikle bugün BTC’nin kritik direnç olan 38 bin doları geçtiğini görüyoruz. Fiyat şimdi gözüne 2023 zirvesi olan 38 bin 450 doları kestirmiş durumda. Bitcoin bu 2023 zirvesini geçerse 40 bin dolara doğru yolculuğunu başlatacak gibi duruyor. Ondan sonraki seviye ise 42 bin dolar olarak işaretlenmiş durumda. Bakalım Bitcoin’de bugün yeni bir 2023 rekoru gelecek mi?